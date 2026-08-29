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Karacabey'in genç yıldızı Irmak Özdemir Türkiye şampiyonu

Karacabey'in genç yıldızı Irmak Özdemir Türkiye şampiyonu
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay 12 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda Karacabey’in genç yeteneği Irmak Özdemir, hem çiftlerde zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu oldu, hem de teklerde çeyrek final oynayarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay 12 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda Karacabey'in genç yeteneği Irmak Özdemir, hem çiftlerde zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu oldu, hem de teklerde çeyrek final oynayarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Türkiye'nin dört bir yanından en iyi 12 yaş altı tenisçilerin katıldığı kıyasıya mücadeleye damga vuran Irmak Özdemir, çift kızlar kategorisinde partneri Yasemin Buse Köse ile sahneye çıktı. İkili, sergiledikleri üstün uyum ve stratejik oyunla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasına uzandı. Bu zafer, Irmak'ın takım oyunundaki başarısını ve saha içindeki soğukkanlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuvanın en zorlu kategorilerinden biri olan tek kızlar mücadelesinde de adından söz ettiren genç sporcu Irmak Özdemir, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Bu derece, Irmak'ın sadece çiftlerde değil, bireysel olarak da Türkiye'nin en iyi 8 tenisçisi arasına girdiğinin kanıtı oldu.

Karacabey'in gururu haline gelen Irmak Özdemir'in bu olağanüstü performansı, ilçede büyük sevinç yaşattı. Spor camiası, genç yeteneğin bu başarısını "gelecek vaat eden bir yıldız" olarak yorumlarken, Irmak'ın antrenörleri ve ailesi de desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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