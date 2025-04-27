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Karacabey Belediyespor, Menemen FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Karacabey Belediyespor, Menemen FK'yi 2-0 Mağlup Etti
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2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Menemen FK'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Terin, Muhammed Yıldız

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı (Dk.90 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Koray Yağcı), Mahmut Bilir, Berke Özgün, Burak Albayrak (Dk.86 Furkan Balaban), Ali Aydemir (Dk.80 Hakan Öztürk)

MENEMEN FK: Bora Göymen, Muhammed Emir Terzi (Dk.84 Arda Temur), Onur Akdeniz, Emre Keskin, Altar Han Hidayetoğlu (Dk.77 Emir Doğru), Hakkı Türker (Dk.65 Fırat Arslan), Erhan Öztürk (Dk.77 Burak Yeşilay), Çağrı Fedai, Halil Can Ayan (Dk.84 Emirhan Arkutcu), Mazlum Demir, Eyüp Poyraz

GOLLER: Dk.32 – Dk.48 Niyazi Batuhan Salman ( Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak Albayrak ( Karacabey Belediyespor), Halil Can Ayan ( Menemen FK)

2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Menemen FK'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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