Karabük'te düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda takımlar hazırlıklarını sürdürüyor

Karabük'te düzenlenecek 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar, antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. İtalya ve Ukrayna'nın kadın ile erkek takımları, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda antrenman yaptı. Şampiyonanın açılış seremonisi 13 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Karabük'te düzenlenecek 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar, hazırlıklarını antrenman yaparak sürdürdü.

İtalya ile Ukrayna'nın kadın ile erkek takımları, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, şampiyonanın açılış seremonisinin 13 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de yapılacağını söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden takımların Karabük'e geldiğini belirten Güven, "Bugün İtalya ve Ukrayna'nın kadın ile erkek milli takımları antrenman yaptı. Fransa, Polonya ve Bulgaristan takımları da bugün ilimize gelecek. Şampiyonanın teknik toplantısı ve kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Tüm sporseverleri Yeni Mahalle Spor Salonu'muza bekliyoruz." dedi.

Güven, şampiyonanın 22 Temmuz'da sona ereceğini hatırlatarak, "Biz ev sahibiyiz. Milli takımımızın şampiyon olmasını bekliyoruz. Karabük'ün tanıtımına katkı sağlayacak organizasyon için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ilimize gelen bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.