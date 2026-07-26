Kapıkayafest’te 21 kilometrelik dağ koşusunda nefes kesen mücadele

Samsun'un Bafra ilçesinde, 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında bu yıl 3. kez düzenlenen 21 kilometrelik ödüllü dağ koşusu, zorlu parkurda kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Kapıkaya Kanyonu'nun doğal güzellikleri arasında düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı. Yaklaşık 800 metre rakımda gerçekleştirilen yarışta sporcular, dik yokuşlar ve engebeli arazide dayanıklılıklarını test etti. Teknik özellikleriyle öne çıkan 21 kilometrelik parkurda yarışmacılar, doğal engelleri aşarak hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını ortaya koydu. Yarış, kadınlar 18-35 yaş, kadınlar 35 yaş ve üzeri, erkekler 18-40 yaş ile erkekler 40 yaş ve üzeri olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Organizasyonda ayrıca 70 yaşındaki Şükrü Turgut 'En yaşlı erkek sporcu', 52 yaşındaki Canan Türker ise 'En yaşlı kadın sporcu' ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kapıkayafest'in her geçen yıl büyüyerek doğa ve spor tutkunlarının önemli buluşma noktalarından biri haline geldiği belirtilerek, sporcuların bu organizasyonda sadece fiziksel başarılarını değil, doğa sporlarına olan tutkularını da ortaya koyduklarına dikkat çekildi.

Festivalde 'Kadınlar 18-35 yaş kategorisinde' Yaren Yıldız birinci, Yasemin Koskor ikinci ve Havva Muhçu üçüncü olurken, 'Kadınlar 35 yaş ve üzeri kategorisinde' Tuğba Akın birinciliği, Zehra Ersan ikinciliği ve Sümeyye Elibol ise üçüncülüğü elde etti. 'Erkekler 18-40 yaş kategorisinde' Muhittin Gürhan birinci, Semihcan Kertil ikinci ve Ersin Ali Akyürek üçüncü olurken, 'erkekler 40 yaş ve üzeri kategorisinde' ise Sabir Atmaca birinci, Sinan Çoban ikinci, Onur Yazar ise üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı