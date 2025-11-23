Kanarya'ya 11 dakika yetti! Fenerbahçe'den Rize'de tarihi geri dönüş

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

ALI SOWE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

6. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

RİZE'DE FARK İKİYE ÇIKTI

15. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Fred'in ceza sahası dışından vurduğu top kaleci Fofana'dan sekerek direkten döndü. Dönen topu İspanyol yıldız Asensio boş ağlara yolladı.

TALISCA OYUNA GİRER GİRMEZ ATTI

Fenerbahçe, 58. dakikada oyuna yeni giren Anderson Talisca ile 2-2'lik beraberliği yakaladı. Nene'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Talisca, şık bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.

RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

Çaykur Rizespor'da Laçi, 57. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından 63. dakikada bir sarı kart daha görerek ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ASENSIO'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

Fenerbahçe, 66. dakikada Marco Asensio ile öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu alan Jhon Duran, Asensio'ya bıraktı. İspanyol yıldız, ceza sahası dışından topun gelişine çok sert vurdu ve kaleciyi avladı. Fenerbahçe bu golle skoru 3-2'ye getirdi.

EN-NESYRI TAKIMINI RAHATLA T TI

Fenerbahçe, 78. dakikada dördüncü golü buldu. Nene'nin sol kanattan getirip bomboş durumdaki Youssef En-Nesyri'ye pasında Faslı golcü düzgün bir vuruşla ağları sarstı.

ASENSIO'DAN ASİST BROWN'DAN GOL

Karşılaşmanın 88. dakikasında Asensio'nun orta sahadan savunma arkasına harika ara pasında topu alan Archie Brown, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı. Skor bu golle 5-2 oldu.

DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk edecek.