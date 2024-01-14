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Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

SERDAR SAKATLANDI

Mücadelenin 37. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Serdar Aziz tekrar sakatlandı.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

BONUCCI OYUNA GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu. Bu maç Bonucci'nin Fenerbahçe'deki ilk maçı oldu.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Maçın 48. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi'nin pasında Fred ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Arda'nın Fred'e yaptığı harekete beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Dzeko penaltıda direğe takıldı.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

İRFAN CAN'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Mücadelenin ikinci yarısında Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 81. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İrfan'a asisti Szymanski yaptı.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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