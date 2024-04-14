Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

CAN KELEŞ PERDEYİ AÇTI

Fatih Karagümrük, ilk yarının son anlarında Can Keleş'in kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla bitti.

DZEKO EŞİTLEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran Fenerbahçe 49. dakikada yıldız golcüsü Dzeko'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

BATSHUAYI ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-1 oldu.

KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ KALDI

Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes 76. dakikada, Valentin Eysseric ise 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe ulaşırken, Fatih Karagümrük 30 puanla 18. sırada kaldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.