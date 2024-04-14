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Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

CAN KELEŞ PERDEYİ AÇTI

Fatih Karagümrük, ilk yarının son anlarında Can Keleş'in kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla bitti.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

DZEKO EŞİTLEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran Fenerbahçe 49. dakikada yıldız golcüsü Dzeko'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

BATSHUAYI ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-1 oldu.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ KALDI

Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes 76. dakikada, Valentin Eysseric ise 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe ulaşırken, Fatih Karagümrük 30 puanla 18. sırada kaldı.

Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (18)

Duman Ertan:

Bu kadar hak yenmez son dakika penaltı vereceği pozisyona aldatmaya yönelik diyor bırakın bu tiyatroyu

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Orhan Karakisla:

bekle sıra sanada geliyor galatasaray

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Veysel null:

hahaha ulan Galatasaray o mükemmel kadrosuyla FB ye yenilirse Galatasaray a küserim lan. ki yenilme ihtimali yüzde 3 gibi bir şey. asıl size sıra geliyor Kamil

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Eclipse Moon34:

Son haftaya falan kalmaz fenev puan kaybeder maçı izlediyseniz anlamışsınızdır

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Veysel null:

Karagümrük ün bütün şansları penaltılarla ve kırmızı larla yok edildi.

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Erkan ŞENER:

Sen evindekileride karıştırıyorsundur fgs lı

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tamer durmaz:

Cünki penaltı penaaltıydı kırmızılarda kızrmızıydı

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Eclipse Moon34:

Emre mortttt sakat bile değil 18 de bile yok mont olmuş demekki son dakika penaltı mı değilmi görürsünüz bildiğin penaltı adamı aldatmaya yönelik diye oyundan attı çift sarı dan

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tamer durmaz:

Yok öyle penaltı emre mora gelecek olursak gs ankaragücü maçında morutsanın oynamaması gibi düşünebilirsin

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Yasar Unal:

Milleti kanser yapıyorsun İsmail hoca. Bir maçı da sırtımızı arkamıza yaslayıp rahat rahat izleyelim arkadaş.

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