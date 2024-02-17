Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

ZEMİN MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın başlamasından saatler önce yağan yağmur maç oynanınca da devam edinde sahanın zemini hayli ağırlaştı. Futbolcuların top konrolünde oldukça zorlandığı anlar kameralara takıldı.

MINCHEV PERDEYİ AÇTI

Maçın 27. dakikasında Shelvey'in kafa vuruşunda Olawoyin'in savunma arkasına aşırdığı topla Micnhev karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla Rizespor'u öne geçirdi.

SERDAR DURSUN GİRER GİRMEZ ATTI

İkinci yarının hemen başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Serdar Dursun, topla ilk buluşmasında golünü atarak takımını maça ortak etti. Serdar'a asisti İrfan Can yaptı.

DZEKO SAHNEDE

Attığı gol sonrası maça ortak olan Fenerbahçe bu kez de 66. dakikada yıldız golcüsü Dzeko'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

İRFAN CAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 90. dakikasında İrfan Can Kahveci skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.