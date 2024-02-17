Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can'ın golleriyle maçı çevirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
ZEMİN MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Maçın başlamasından saatler önce yağan yağmur maç oynanınca da devam edinde sahanın zemini hayli ağırlaştı. Futbolcuların top konrolünde oldukça zorlandığı anlar kameralara takıldı.
MINCHEV PERDEYİ AÇTI
Maçın 27. dakikasında Shelvey'in kafa vuruşunda Olawoyin'in savunma arkasına aşırdığı topla Micnhev karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla Rizespor'u öne geçirdi.
SERDAR DURSUN GİRER GİRMEZ ATTI
İkinci yarının hemen başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Serdar Dursun, topla ilk buluşmasında golünü atarak takımını maça ortak etti. Serdar'a asisti İrfan Can yaptı.
DZEKO SAHNEDE
Attığı gol sonrası maça ortak olan Fenerbahçe bu kez de 66. dakikada yıldız golcüsü Dzeko'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
İRFAN CAN FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 90. dakikasında İrfan Can Kahveci skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.