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Kafasını saha kenarındaki duvara vuran futbolcu ağır yaralandı

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Brezilya'da bir futbol maçında 20 yaşındaki savunma oyuncusu Melkzedeck de Sousa Fernandes, saha kenarındaki duvara başını çarptı. Genç futbolcu, bir rakibiyle mücadele sırasında dengesini kaybederek yere düştü ve hızla saha kenarındaki duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan Melk'in bilinci yerinde ve durumu iyi olduğu belirtildi.

Brezilya'da oynanan bir futbol maçında 20 yaşındaki savunma oyuncusu Melkzedeck de Sousa Fernandes (kısa adıyla Melk), rakip takımın kale alanına yaklaşırken yaşanan bir pozisyonda saha kenarındaki beton duvara başını çarptı.

Korkunç kazada Melk, bir rakibiyle mücadele sırasında dengesini kaybederek yere düştü ve hızla saha kenarındaki duvara çarptı. Maç anında durduruldu ve diğer oyuncular hızla yardımına koştu. Genç futbolcu sedyeyle sahadan alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın görüntülerinde, 22 numaralı formayı giyen Melk'in yere düştükten sonra yarı bilinçli halde elini başına götürdüğü ve başının yan tarafından kan geldiği görülüyor.

Atletico Piauiense kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncunun Dirceu Arcoverde Hastanesi'nde tedavi edildiğini ve başındaki yaraya dikiş atıldığını bildirdi. Kulüp, "Melk'in bilinci yerinde ve durumu iyi. Gelişimini izlemeye devam ediyoruz ve ona tüm desteği veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu tür kazalar futbolda ciddi sonuçlara yol açabiliyor. 2015 yılında Arjantin'de 21 yaşındaki Emanuel Ortega benzer bir kazada hayatını kaybetmişti. Bu olay üzerine Arjantin Futbol Federasyonu, saha kenarındaki duvarların yastıklı koruyucu malzemelerle kaplanmasını zorunlu kılmıştı.

Taraftarlar ve futbol camiası olay sonrası sosyal medyada Melk'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, birçok kişi saha kenarındaki duvarların tehlike oluşturduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kafasını saha kenarındaki duvara vuran futbolcu ağır yaralandı

Kafasını saha kenarındaki duvara vuran futbolcu ağır yaralandı

Kafasını saha kenarındaki duvara vuran futbolcu ağır yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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