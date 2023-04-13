Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final basın toplantısı yapıldı

Çekya'nın başkenti Prag'ta 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'in basın toplantısı yapıldı.

Başkent Prag'taki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Roberto Iniguez ve takım kaptanı Esra Ural Topuz, Familia Schio Başantrenörü Georgios Dikeoulakos ve takım kaptanı Giorgia Sottana, USK Praha Başantrenörü Natalia Hejkova ve takım kaptanı Teja Oblak katıldı.

Zor bir sezonda en iyi oyunlarını sergilemeye başladıklarını aktaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takım kaptanı Esra Ural Topuz, "Burada olan bütün takımları tebrik ediyorum. Bizim için zor bir sezondu ve buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Takımımızda sezon içerisinde çok değişiklik oldu, sıkıntılar yaşadık. Ama sezonun son bölümü yaklaştığında en iyi oyunumuzu sergilemeye başladık. Burada son saniyeye kadar savaşacağız" diye konuştu.