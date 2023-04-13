Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final basın toplantısı yapıldı
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Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenecek olan Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'in basın toplantısı yapıldı. Fenerbahçe, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Familia Schio ve USK Praha takımlarının antrenörleri ve kaptanları katıldı.
Çekya'nın başkenti Prag'ta 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'in basın toplantısı yapıldı.
Başkent Prag'taki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Roberto Iniguez ve takım kaptanı Esra Ural Topuz, Familia Schio Başantrenörü Georgios Dikeoulakos ve takım kaptanı Giorgia Sottana, USK Praha Başantrenörü Natalia Hejkova ve takım kaptanı Teja Oblak katıldı.MARINA MALJKOVIC: TAKIM OLARAK HAZIRIZFenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic, Dörtlü Final'e hazır olduklarını belirterek, "Kesin olarak söyleyebileceğim şey şu ki, takım olarak hazırız. Dörtlü Final sistemi, basketbol için en rekabetçi sistem. Bu sistem, favori kavramını kabul etmiyor ve her takım bir şekilde kupayı kazanma şansına sahip. Bütün takımların burada yapmak istediği şey, en iyi takım olmak" diye konuştu."BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA BAZI DURUMLARI DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK"Sarı-lacivertli ekibin Beşiktaş'a karşı oynadığı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Serisi 2'nci maçında iyi bir performans sergilememesinin hatırlatılması üzerine ise Maljkovic, "Beşiktaş'a karşı çok kötü bir maç çıkarmıştık. Evet, o performanstan dolayı oyuncularıma kızgındım. Ama o karşılaşma, buraya gelmeden yaklaşık 10 gün önceydi. Koçlar genellikle sinirli olurlar ama ben o maçın ardından biraz daha fazla sinirliydim. O günden sonra bazı detaylara çalıştık. Bazı durumları düzeltmeye çalıştık. Bu sebepten dolayı burada oynayacağımız maçlara hazır olduğumuzu düşünüyorum" dedi.ROBERTO INIGUEZ: BURADA OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIMÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Roberto Iniguez, Dörtlü Final'de yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kulübümüz için burada olmak gerçekten çok büyük bir adım. Tarihimizde ilk defa Dörtlü Final'de yer alıyoruz. Pazar günü tabii ki çok zor. Buradayız ama daha zor olan, her yıl burada yer alabilmek. Bu, bizim takımımızın atması gereken bir sonraki adım. Mutluyuz, sadece oynamaya değil rekabet etmeye de hazırız" şeklinde konuştu."OYUNCULARIM, BİRÇOK ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDI"Sezon içerisinde takımın çok fazla sıkıntı ve problem yaşadığını aktaran tecrübeli başantrenör, "Oyuncularımla gurur duyuyorum ve onların da bunu bilmesi gerekiyor. Onlar buraya bu hisle geldiler. Koç değişikliği, oyuncu değişiklikleri oldu ama onlar bu durumun üstünden geldi. Birçok zorluk ve problem yaşamamıza rağmen bunun üstesinden gelmeyi de başardılar. Deprem felaketi yaşandı, oyuncular çok kötü şeyler hissetti. Yaşananların ardından buraya gururlu bir şekilde geldik ve bu benim için çok önemli. Takımdaki oyuncular, birbirine sezon içerisinde bu tip maçlarda hep yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.OLCAY ÇAKIR TURGUT: UMUYORUM Kİ BU YIL, BİZİM YILIMIZ OLACAKSezon boyunca çok sıkı çalıştıklarını aktaran Fenerbahçe Alagöz Holding takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Fenerbahçe olarak uzun yıllardır olduğu gibi bu kupayı kazanmaya çalışacağız. Bu kupayı kazanmak ve burada olmak için çok sıkı çalıştık. Kadınlar Dünya Kupası'nın yanı sıra deprem felaketi gibi birçok sıkıntı olmasına rağmen iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki, bu yıl bizim yılımız olacak" dedi.ESRA URAL TOPUZ: BURADA SON SANİYEYE KADAR SAVAŞACAĞIZ
Zor bir sezonda en iyi oyunlarını sergilemeye başladıklarını aktaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takım kaptanı Esra Ural Topuz, "Burada olan bütün takımları tebrik ediyorum. Bizim için zor bir sezondu ve buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Takımımızda sezon içerisinde çok değişiklik oldu, sıkıntılar yaşadık. Ama sezonun son bölümü yaklaştığında en iyi oyunumuzu sergilemeye başladık. Burada son saniyeye kadar savaşacağız" diye konuştu.