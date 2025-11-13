Haberler

Kadın Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Kadın Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Kadın Milli Voleybol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Antrenör Yunus Öçal, madalyayı tüm Türk halkına armağan etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon namağlup şampiyon olan Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Yunus Öçal, "Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun." dedi.

Öçal, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalyaya ulaştıkları maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kadın milli voleybolcuların Azerbaycan dışında diğer ülkelere karşı hiç zorlanmadığını ifade eden Öçal, şöyle konuştu:

"Öncelikle kızlarımızı tebrik ediyorum çok fazla antrenman yapamadan maçlara çıktık. Hepsini tebrik ediyorum, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Evet Azerbaycan biraz daha zordu, onlar iyi bir kadro ile gelmişlerdi. Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun. Şimdi aynı grupla Akdeniz Oyunları'nda bulunacağız, Akdeniz'de de aynı şekilde altın madalya istiyoruz."

Milli voleybolculardan Eda Kafkas da buraya altın madalya hedefiyle geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz zaten altın madalyaydı ama hiç bir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Biz şampiyonluğa ve altın madalyaya odaklanarak çalıştık, Azerbaycan ile 2 kez oynadık, ikinci maçta bizi defansta biraz zorladıklarını söylemem lazım. Ama takımımız iyi bir takım, bu kızlarla gurur duyuyorum, iyi bir iş çıkardık ve altın madalyayı ülkemize getirdik. Açıkçası bayrağımızı, bu forma üzerinde taşıyarak altın madalya kazanmak çok gurur verici. Biz destekleyen çok fazla insan var, burada bile vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı, çok mutluyuz. İyi bir takımız, geniş bir kadromuz var. Takıma gelebilecek çok fazla oyuncumuz var, Akdeniz Oyunları'ndan da ülkemize altın madalya ile dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.