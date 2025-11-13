Kadın Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon namağlup şampiyon olan Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Yunus Öçal, "Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun." dedi.

Öçal, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalyaya ulaştıkları maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kadın milli voleybolcuların Azerbaycan dışında diğer ülkelere karşı hiç zorlanmadığını ifade eden Öçal, şöyle konuştu:

"Öncelikle kızlarımızı tebrik ediyorum çok fazla antrenman yapamadan maçlara çıktık. Hepsini tebrik ediyorum, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Evet Azerbaycan biraz daha zordu, onlar iyi bir kadro ile gelmişlerdi. Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun. Şimdi aynı grupla Akdeniz Oyunları'nda bulunacağız, Akdeniz'de de aynı şekilde altın madalya istiyoruz."

Milli voleybolculardan Eda Kafkas da buraya altın madalya hedefiyle geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz zaten altın madalyaydı ama hiç bir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Biz şampiyonluğa ve altın madalyaya odaklanarak çalıştık, Azerbaycan ile 2 kez oynadık, ikinci maçta bizi defansta biraz zorladıklarını söylemem lazım. Ama takımımız iyi bir takım, bu kızlarla gurur duyuyorum, iyi bir iş çıkardık ve altın madalyayı ülkemize getirdik. Açıkçası bayrağımızı, bu forma üzerinde taşıyarak altın madalya kazanmak çok gurur verici. Biz destekleyen çok fazla insan var, burada bile vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı, çok mutluyuz. İyi bir takımız, geniş bir kadromuz var. Takıma gelebilecek çok fazla oyuncumuz var, Akdeniz Oyunları'ndan da ülkemize altın madalya ile dönmek istiyoruz."