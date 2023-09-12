Kadın Milli Güreş Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

16-24 Eylül'de Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Kadın Milli Güreş Takımı, son hazırlık kampını Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıyor.

27 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında kampa giren 21 milli sporcu, 4 antrenör eşliğinde olimpiyat vizesi olarak kabul edilen Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek için hazırlanıyor. Son yıllarda dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonaları'nda kazanılan madalyalarla adından söz ettiren kadın milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası'nda da tarih yazdırmak hedefinde. Kamp süreci ve hedefleri ile ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman, son hazırlık kampını Demirkazık'ta yaptıklarını, kampta 21 sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını aktardı. Kahraman, "Dünya Şampiyonası için son hazırlık kampımız. Dünya Şampiyonası çok önemli. Burada ilk 5'e giren 2024 Tokyo Olimpiyatları'na vize alıyor. Özel bir yükseklikte olduğundan dolayı burayı tercih ediyoruz. Daha önce de turnuvalara buradan çok gittik. Başarılı bir şekilde döndük. İmkanlar güzel olduğundan dolayı güzel bir kamp geçiriyoruz. 27 Ağustos - 15 Eylül arası kampa girdik. Şuanda sonuna doğru geliyoruz. Bütün form antrenmanlarımıza başladık. Zorlu antrenmanlarımız bitti. Şu anda tamamen Dünya Şampiyonası'na odaklanıyoruz. 21 sporcuyla kampa girdik. Kadın güreşi son dönemde gerçekten tarih yazan bir takım. Biz, geçen yılın hem U23, hem büyükler Avrupa Şampiyonuyuz. Bunun yanı sıra bu sene yine Avrupa ikincisiyiz. Bu gösteriyor ki gerçekten iddialı bir takımız. Şu an takımımız çok genç bir jenerasyon. İleriye yönelik 2028 olimpiyatları için diyebilirim. Takımımıza 4 tane ilk defa giren sporcumuz var. Yaşları çok genç gelecek vaat ediyorlar. Bunlardan da tabi ileriye dönük başarı bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu: "Altın madalyayla dönmek istiyoruz"

Dünya Şampiyonasına iyi hazırlandıklarını kaydeden Milli Güreşçi Buse Çavuşoğlu, "16-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Buraya çok iyi bir şekilde hazırlandık. Hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Tabi onun öncesinde vize almamız gerekiyor. Bu dünya şampiyonasında da kota mücadelesi vereceğiz. Çok iyi hazırlandık, takımımız çok iyi. Hepimiz kendimize inanıyoruz. İnşallah ülkemize kota kazandırıp aynı zamanda da ülkemize altın madalyayla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirhan: "Kadın güreşinde hep ilklere imza attık"

Hazırlıkların çok güzel geçtiğini ifade eden Milli Güreşçi Evin Demirhan ise; "Dünya Şampiyonası için sayılı günler kaldı. Sezon boyunca bu şampiyonayı çok önemsedik. Çünkü olimpiyatlara kota veren maçlar. O yüzden hazırlıklarımız çok güzel geçti, sıkı çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi artık form antrenmanları başladı. Biz kadın güreşinde hep ilklere imza attık. Çok başarılı bir takımız. O yüzden Dünya Şampiyonası'nda bunu bir kez daha göstermek istiyoruz. Geçen olimpiyatlara katılmıştım. Şimdi artık katılmayı değil madalya almayı hedefliyorum. O yüzden benim için de arkadaşlarım için de çok önemli. İyi hazırlandık. Umarım bunu da alnımızın akıyla atlatırız" diye konuştu. - NİĞDE