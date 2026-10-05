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Kadın Görme Engelliler Milli Takımı, Avusturya'yı 2-0 yenerek finali garantiledi

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Türkiye Kadın Görme Engelliler Futbol Milli Takımı İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avusturya'yı 2-0 yenerek finali garantiledi. Turnuvada üçüncü galibiyetine ulaşan milli takım, yarın saat 11.30'da İngiltere ile son grup maçına çıkacak.

Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avusturya'yı 2-0 yenerek finali garantiledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Avusturya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada üçüncü galibiyetine ulaşarak finali garantilemiş oldu.

Türkiye, son grup maçında yarın saat 11.30'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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