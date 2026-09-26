Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta 4 maçla başladı, Kayseri 7-0 kazandı

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Süwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftası, 4 müsabakayla başladı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Hakkarigücü- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-1

Karademir Grup Kayseri- Şile Bilgidoğa: 7-0

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1

Haymanaspor-Yüksekovaspor: 0-3

Kaynak: AA