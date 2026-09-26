Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta 4 maçla başladı, Kayseri 7-0 kazandı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta 4 maçla başladı, Kayseri 7-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftası 4 müsabakayla başladı. Bugün oynanan maçlarda Hakkarigücü-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget 0-1, Karademir Grup Kayseri-Şile Bilgidoğa 7-0, Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler 4-1 ve Haymanaspor-Yüksekovaspor 0-3 sonuçlandı.
Süwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftası, 4 müsabakayla başladı.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Hakkarigücü- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-1
Karademir Grup Kayseri- Şile Bilgidoğa: 7-0
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
Haymanaspor-Yüksekovaspor: 0-3
Kaynak: AA