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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta 4 maçla başladı, Kayseri 7-0 kazandı

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Süwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftası 4 müsabakayla başladı. Bugün oynanan maçlarda Hakkarigücü-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget 0-1, Karademir Grup Kayseri-Şile Bilgidoğa 7-0, Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler 4-1 ve Haymanaspor-Yüksekovaspor 0-3 sonuçlandı.

Süwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftası, 4 müsabakayla başladı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Hakkarigücü- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-1

Karademir Grup Kayseri- Şile Bilgidoğa: 7-0

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1

Haymanaspor-Yüksekovaspor: 0-3

Kaynak: AA
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