Kadın atletizm takımı Avrupa Kupası'nda ilk kez ikinci oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın atletizm takımı Avrupa Kupası'nda ilk kez ikinci oldu

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Kadın atletizm takımı Avrupa Kupası'nda ilk kez ikinci oldu

Türkiye, Fransa'da düzenlenen Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda kadınlarda ilk kez ikincilik derecesi elde etti.

Türkiye, Fransa'da düzenlenen Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda kadınlarda ilk kez ikincilik derecesi elde etti.

Avrupa Atletizm Birliği tarafından Pace kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Can ile altın, Aras Kaya ile bronz madalya elde eden Türkiye, takımlarda üç madalya kazandı.

1997'den bu yana yapılan kupada bugüne dek kadınlarda takım halinde tek podyumunu 2016'da Mersin'de üçüncü olarak elde eden Türkiye, Pace'de bu derecesini geliştirdi.

Yasemin Can, Yayla Günen, Fatma Karasu ve Esma Aydemir'den oluşan kadınlar atletizm takımı, üç derece toplamıyla oluşan klasmanda Almanya'nın ardından ikinci oldu.

Sıralamada Almanya 1: 36: 08.44 ile birinci, Türkiye 1: 37: 14.68 ile ikinci, Britanya ise 1: 37: 54.89'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title