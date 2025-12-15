Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TALISCA NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

BİR KEZ DAHA BAHADIR!

12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

TALISCA PENALTIDA HATA YAPMADI

28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

KADIKÖY'DE FARK İKİYE ÇIKTI

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu.

ANDERSON TALISCA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan muhteşem bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu.

SON ANDA EDERSON!

Karşılaşmanın 58. dakikasında Konyaspor'un Bardhi ile kullandığı serbest vuruşu direk dibinde kaleci Ederson kornere çıkardı.

SON SÖZÜ ASENSIO SÖYLEDİ

Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda Oğuz'un sol kanattan ortasını kaleci Bahadır, penaltı noktasına sektirdi. Seken topa Asensio, sağ ayağıyla gelişine vurarak ağlara gönderdi.

KADIKÖY'DE KAZANAN FENERBAHÇE

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 36'ya yükselterek yeniden ikincilik koltuğuna oturdu. Konyaspor ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Konyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.