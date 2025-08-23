Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu! Mourinho'dan sürpriz kadro

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu! Mourinho'dan sürpriz kadro
Güncelleme:
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Semedo, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Brown, Talisca, Duran, En-Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

