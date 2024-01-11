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Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

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Sivasspor maçında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı. Yan hakeme itiraz eden yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi. Kerem'in 3-4 maç ceza alacağı konuşuluyor.

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Uzatma anlarında kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı.

KEREM KIZARDI

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördü. 25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

OKAN BURUK ZOR TUTTU

Gördüğü kart sonrası kenara gelen Kerem bir anda yan hakemin üzerine doğru yürümeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan yıldız futbolcuyu Okan Buruk ve teknik ekip zor sakinleştirdi.

Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttuGörüntü: beIN SPORTS

Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttuGörüntü: beIN SPORTS

Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttuGörüntü: beIN SPORTS

Kaç maç ceza alacak? Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttuGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

muho 07:

Marcaodan yedigi dayak gibi yan hakemden dayagi yedigi zaman akli basina gelir.birakin kucuk enisteyi

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