Juventus-Galatasaray maçına doğru

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İtalya temsilcisi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, sarı-kırmızılılar karşısında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Luciano Spalletti ve oyunculardan Lloyd Kelly, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftar faktörünün yarınki maçta etkili olacağını vurgulayan Spalletti, "Galatasaray maçı için taraftarın desteği çok önemli. Taraftarın yüreğine ihtiyacımız var. Bu statta taraftarın desteğini hissedince daha güçlü oluyoruz. Kararlılığı ve inancı yarın bize aktarmalılar. Zor bir dönemdeyiz. Galatasaray maçı da zor olacak. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın durumuna değinen Spalletti, "Kenan, genç olmasına rağmen bizim için bir lider gibi. Bu liderliğini açık bir şekilde gösteriyor. Antrenmanlarda da liderlik rolünü rahatça ve ilgiyle üstleniyor. Son dönemde de ortaya koyduğu güzel şeyler var. Kenan, kulüpte kalmak istiyor. Bu zorlu maçta da sahada olmak istiyor. Antrenmanların bir kısmına katıldı. İdmanın bitmesine yakın benim yanıma geldi ve 'Hazırım, oynamak istiyorum.' dedi. Böylece iradesinin gücünü ortaya koydu." diye konuştu.

Luciano Spalletti, Brezilyalı savunma oyuncusu Bremer'in de hazır olduğunu ve yarın ilk 11'de maça başlayabileceğini dile getirdi.

Kaleci Michele Di Gregorio ile ilgili eleştirilere değinen İtalyan teknik adam, "Konsantrasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bazen performansımız düşebilir. Eleştirileri takım olarak üstleniyoruz. Antrenmanda da bunu görebilirsiniz. Takım ruhunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Kaleci, gol olmamasına gayret etmek zorunda ama bir takım gol yediği zaman işi oraya getiren başka hatalar da vardır. Bir önceki maçta zincirleme yaptığımız hatalarla golü yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu Serie A'da oynanacak Roma maçı ile Galatasaray karşılaşmasını karşılaştıran tecrübeli teknik adam, "Bu iki maç da gerçekten aynı şekilde önemli. Her ikisi de bizim için bir tehdit unsuru. İki maç da bizim için ciddi bir sınama. Ben, her zaman geçmişi arkamda bırakmaya çalışırım. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Her ikisi de zorlu sınamalar olacaktır. Elimizden gelen bütün gayreti bu iki maçta sahaya yansıtacağız." dedi.

"11 birey yerine, bir takım olarak oynayacağız"

Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında bir takım olarak sahada mücadele etmek istediklerini belirtti.

Galatasaray'a karşı takım ruhunu ortaya koymaya çalışacaklarını aktaran Spalletti, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığımızdan farklı oynamayacağız. Takımımızın daha derin ve olgun versiyonunu sahaya yansıtacağız. 11 birey yerine, bir takım olarak oynayacağız. Takım olarak sahaya gayret ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kompakt bir oyun sahaya yansıtmalıyız. Takım ruhunu sahaya yansıtırsak, bu maçı kazanabiliriz. Potansiyelimizi şu ana kadar sahaya yansıtamadık. Yapılan değerlendirmelerin çok ötesinde bir takımız. İstatistiklerden dolayı değerlendirmeler olumsuz olabilir. Son ana kadar dişe diş geçecek maçlarda istatistikler önemli değil. Önemli olan sahaya yansıtılacak oyun. Kim olduğumuzu hatırlamalıyız. İlk golü atmaya çalışacağız. Bir gol, her şeyi değiştirebilir. Sonrasında devamının gelmesini sağlayacağız."

"Yarınki maç, büyük ölçüde sezonun gidişatını etkileyecek"

Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Luciano Spalletti, "Yarınki maç, büyük ölçüde sezonun gidişatını etkileyecek. Bazı mağlubiyetler, sizin için bir yük olabiliyor. Bu maçtan olumlu bir enerji de alabiliriz. Yarınki maçı en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Önceki maça 'reset' attık. Sıfırdan başlayacağız. Bazen zorluklar sizi aşağı çekmez. Bu maçın zorluklarını göğüsleyerek sahada elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçın sonucuna göre olumlu bir gelecek inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Juventus'un Sırp futbolcusu Filip Kostic'e değinen Spalletti, "Kostic'e bugüne kadar fazla şans vermedim. Teknik direktör olduğunuzda bazı tercihler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kostic, profesyonel bir oyuncu. Bizim için kendisi çok kıymetli. Bu kulübe layık bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Onun çift ayaklı oluşunu kullanabiliriz. Bu dönemde belki Kostic'ten daha fazla beklentim olabilir. O da bana ne kadar etkileyici bir oyuncu olduğunu gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Spalletti, yaptıkları hatalardan ders çıkarmaya çalıştıklarını aktararak, "Geçtiğimiz haftalardaki oyunumuz, yarınki karşılaşmayı etkileyecek. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kaliteli bir futbol oynamak istiyoruz. Bireysel beceriler de ön planda olacak. Takım olarak kompakt bir şekilde oynamalıyız. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sahamızda oynamak, bize enerji verecektir. Biz, bir aile ortamı içinde olacağız. İyi insanlardan oluşan bir takımız. Yarın yaşadığımız zorlukları hatırlayacağız. Hiçbir oyuncu, rastgele bir şekilde Juventus'ta oynamaz. Oyuncular, bu seviyeye geldikten sonra kendi kalitesini göstermeli." dedi.

Kelly: "Zorlu bir mücadele bizi bekliyor"

Oyunculardan Lloyd Kelly, sahalarında oynamanın kendileri için avantaj olduğunu kaydederek "Taraftarımızın önünde oynadığımızda, inancımız yükseliyor. Daha öz güvenli oynuyoruz. Bütün maçlar için bu durum böyle. Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini bekliyoruz. Ne durumda olduğumuz biliniyor. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zor bir dönem geçirdiklerini aktaran İngiliz savunma oyuncusu, "Birbirimize yardımcı oluyoruz. Son 2-3 maçta bazı olumsuzluklar yaşadık. Juventus, bir aile takımı. Birbirimizi kolluyoruz. Zor durumdayız. Böyle bir zorlukla karşılaştığımızda da kenetleniyoruz." dedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ilk maçta çok iyi oynadığını belirten Kelly, "Victor Osimhen, olağanüstü bir oyuncu. İlk maçta bunu gösterdi. Galatasaray'ın gol fırsatı oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için çalıştık. Takım olarak bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Bu karşılaşma, ilk maç gibi olmamalı. Her oyuncu, bu tarz zorlu maçlar öncesi kendini motive etmeye çalışır." ifadelerini kullandı.

Kelly, son maçlarda rakiplerinin kolay gol bulduğunu dile getirerek "Daha dikkatli olmalıyız. Daha organize olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok yetenekli oyuncular var. Çok ufak bir hareketle sizi zor duruma sokuyorlar. Moralimizin bozulmaması için bir önceki maçı unutmalıyız. Bir taraftan da ilk maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Juventus'ta oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Kelly, "Burada olduğum süre boyunca bir oyuncu olarak geliştim. Bir birey olarak da gelişme gösterdim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmalıyım. Çok ufak ayrıntılara odaklanıyorum. Seviyemi korumaya çalışıyorum. Böyle bir takımda oynamak sizi zihinsel olarak zorluyor. Beklentilerin yüksek olduğu bir kulüpte oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.