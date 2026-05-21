Freiburg'dan Avrupa Ligi finali sonrası gelişim vurgusu

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, UEFA Avrupa Ligi finalinde 3-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri gereken alanlar olduğunu söyledi.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg, Beşiktaş Park'ta oynanan maçta İngiliz ekibi Aston Villa'ya 3-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Son adımı atamadık"

Duran topların karşılaşmada çok önemli bir rol oynayacağını tahmin ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Schuster, "Sezonun gidişatında zaten bu şekilde gördük. Bu tür pozisyonlara karşı savunma ortaya koymak hep zorlu olageldi. Tabii devre arasına gitmeden önce geriye düştük. Böyle bir durumda bulunduğunuzda dezavantajlı bir duruma gelmiş oluyorsunuz ve olumsuz bir şey olduğunda, negatif bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ilk golle kadar gidişat daha olumluyken, ilk golü yedik. İkinci golden sonra da durum daha da zorlaştı. Çünkü zaten ilk golü yediğinizde dahi odağınızı kaybetmemek daha da zorlaşıyor. İkinci gol bu durumu daha da tırmandırıyor. Kırılma noktasına doğru sizi sürüklüyor. 2-0 geriye düştükten sonra, devre arasında aslında takımın gerçek karakterini görebildik. Bir gole ihtiyacımız vardı o noktada. Maça tekrar konsantre olmak, tekrar inanmak gerekti. 'Çevirebilir miyiz?' diye düşündük ama maalesef bu gerçekleşmedi. Takım tabii ki ne kadar profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi. Böyle bir rakip karşısında tabii kazanmak zor. Üzgünüz, tabii ki. Son adımı atamadık. Çok iyi bir his olduğunu söyleyemeyeceğim. Sezon boyunca da gördük ki bu tecrübeden de bir şeyler çıkarabiliriz, bir şeyler öğrenebiliriz. Ki bunu yapacağız. Daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Kim olduğumuzu biliyoruz, neyi başarabileceğimizi biliyoruz, kapasitemizin ne olduğunu biliyoruz. Sezon esnasında bu ilerlemeleri kaydettik ve bu anda, bu günde, bu akşamda bize daha iyi bir takım olma anlamında yardımcı olacak" diye konuştu.

"Böyle bir takıma karşı maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösterdiler"

Aston Villa'yı tebrik eden Alman çalıştırıcı, "Çok etkileyici bir Avrupa Ligi sezonu geçirdiler. Tabii böyle bir takım haliyle sahada sizi zorluyor. Çok iyi bir takım olduklarını gösterdiler ve onlara karşı, böyle bir takıma karşı maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösterdiler. Tabii belki bir miktar vakit geçtikten sonra Avrupa Ligi sürecine dönüp bakıp, 'Çok özel bir süreç oldu' deriz. Taraftarımızla birlikte çok özel anlar yaşadık. Bugünkü atmosfer keza inanılmazdı. ve taraftarımızın gösterdiği destek için müteşekkiriz. Freiburg'u Avrupa sahnesine tabiri caizse çıkardılar, daha fazla insanın takımı tanımasına vesile oldular. Bizi destekleme biçimleri gerçekten inanılmazdı" dedi.

"Öğrenmemiz gereken, kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var"

İlk yarıyı gole kadar iyi oynadıklarını aktaran Schuster, "Daha iyi çözümler bulabilirdik, fırsatlar oluşturabilirdik. Topa hakimiyet konusunda tabii daha iyi olabilirdik. Çok top kaybettik. Bu da geliştirmemiz gereken bir husus. Öğrenmemiz gereken, kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var. Bugünkü maç da bu amaç için, konumda bir daha iyi bir noktaya gelmek adına... Maça tabii daha yakından tekrar bakmak gerekecek ve çıkarabileceğimiz tüm dersleri yeni sezona aktarmak gerekecek. Buradan hareketle de ne tür değişikliklere gideceğiz? Duran topları daha farklı mı değerlendirmeye çalışacağız? Ne açıdan daha iyi olabiliriz? Bunlara bakacağız. Sezon boyunca da düşüş yaşadığımız bazı alanlar bunlar. Tabii ki oyuncularla da fikir alışverişi içerisinde doğru çözümleri bulmaya çalışacağız. Biraz vakit geçtikten sonra bu dersleri mutlaka bu akşamdan, bu maçtan çıkaracağız ve daha iyi bir takım haline geleceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızla gurur duyuyorum"

Taraftarlara da destekleri için teşekkür eden Julian Schuster, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Güzel savunma yapmayı bildik. Ama çok da fazla pozisyona imkan vermedik. Bu bizim için pozitifti. İlk şans, şık bir golle biz yakalayabildik. Tabii bu tür kritik maçlarda geriye düşmediğiniz takdirde şansınızı muhafaza edebiliyorsunuz. Karşınızdaki rakip son derece disiplinli olduğunda savunmada keza, zor bir maç oynamış oluyorsunuz. Ben oyuncularımla, personelimle, hocalarımla, herkesle gurur duyuyorum. Tabii ki taraftarımızla da gurur duyuyorum. Kulübü gerçekten aslında bu tür anlarda tanıyorsunuz. İlla ki final maçları anlamında söylemiyorum ama işler kötü gitmeye başladığında, sarpa sarmaya başladığında taraftarın gerçek karakterini, gerçek yüzünü görüyorsunuz. Atmosfer maç öncesinde, maç esnasında inanılmazdı. Taraftarın maç boyunca sizin yanınızda olduğunu çok güzel görmesi, yaşaması çok güzel bir şey. Çok zorlu bir pozisyonda olsanız bile maç içerisinde, iyi olmasanız bile."

"Bu yolculuk çok özel bir yolculuktu"

Son olarak Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi yolculuğu değerlendiren Schuster, "Bu yolculuk çok özel bir yolculuktu. Muhtemelen zorluk yaşadık sezonun başında. Tabii birtakım planlar yapıyorsunuz uluslararası arenaya çıkmadan önce ve oyuncuların bu durumla baş etme biçimi inanılmazdı. Bugün burada olmaktan, özel bir his... Bu tür maçlar, bu tür zorlu anlar, bu tür zorlu mücadeleler, böylesine kaliteli takımlarla oynamak sizin kendi kalitenizi sahaya çıkarabileceğiniz, ön plana koyabileceğiniz anlar. Geriye düşseniz bile kendi özelliklerinize güvenmeniz lazım ve rakip takımın özellikleri karşısında ezilmemek lazım. Cevap veremezseniz 1-0 geriye düşmüş olabilirsiniz, çok doğal. Ama sonra devre arasına 1-0 gitmek ayrı bir durum. Tüm bu düşünceleri, hissiyatı sahaya taşıyıp o baskı altında performansı göstermek önemli olan. Bu da bizim bir, bu akşamdan çıkarımımız olacak. Aynı doğru mental yapıda, doğru düşünce yapısında olmak önemli. Bugün buradan çıkaracağımız bir ders bu, kendimizi ileride daha iyi bir noktaya taşımak adına. Kaybettiğinizde de aslında buna bir fırsat gözüyle bakmanız lazım, bizim yaklaşımımız bu" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı