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Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın golünün ardından sevinçten çılgına döndü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u Sofyan Amrabat'ın son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, golden sonra adeta sevinçten çıldırdı.

MOURINHO SAHAYA DALDI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Amrabat'ın golünün ardından takımıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı ve sahaya girdi. Portekizli teknik adam, ilk anda golü kaleci Dominik Livakovic ile golü kutladı. Daha sonra bütün futbolcular bu sevince ortak oldu.

Jose Mourinho, son dakika golüyle çılgına döndüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Jose Mourinho, son dakika golüyle çılgına döndüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ BİTİNCE DE HAVAYA UÇTU

Trabzon deplasmanında çok kritik bir 3 puan kazanan Fenerbahçe'de Mourinho, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da büyük bir sevinç yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcının yumruğunu havaya kaldırarak ve zıplayarak soyunma odasının yolunu tuttuğu görüldü.

Jose Mourinho, son dakika golüyle çılgına döndü

Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray adamı delirtir bu da kafayı yedi :))

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Mourinho ilk yarılara yanlış 11 ve yanlış taktikle başlayarak işi sürekli riske sokuyor. Oyun felsefesini beğendiğim bir adam değil. Ayrıca oynattığı futbol en zayıf rakiplere dahi cesaret veriyor. Amrabat o golü atmasa ciddi problem olurdu. Sonuçta böyle sevinemezdi.

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