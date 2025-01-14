Jose Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Konyaspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında stoper takviyesi isteğini dile getiren teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı. İtalyan basını, Portekizli teknik adamın Seri A'dan listeye eklediği 4 ismi duyurdu.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerke teknik direktör Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında stoper takviyesinin önemine vurgu yapmıştı. Bunun üzerine Portekizli teknik adamın yönetime ilettiği transfer listesindeki stoperler belli oldu.
MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİ
Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'de büyük aşama kaydedilen Tuta transferi dışında Jose Mouirnho, yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi. Habere göre Fenerbahçe ; Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol'u Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda listesine aldı. Haberde, bu 4 ismin hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
LLOYD KELLY DE LİSTEDE
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptı. 26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmeler sürüyor. Orijinal bölgesi stoper olan Kelly, sol bekte de oynayabiliyor.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur" sözleriyle stoper talebini dile getirmişti.