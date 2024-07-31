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Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup edip tur atladığı maç Avrupa basınında manşetlerde yer aldı. Gazeteler, Fenerbahçe'nin zorlandığını ve Edin Dzeko'nun Mourinho'nun imdadına yetiştiğini yazdı. İspanyol gazetesi AS'ın " Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı" ifadeleri dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin sahasında Lugano'yu 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldiği maç Avrupa basınında yankı buldu.

Gazetelerin Fenerbahçe ve Mourinho'ya dair sözleri şöyle;

OJogo: Jose Mourinho'nun takımı, Şampiyonlar Ligi'ne doğru yoluna devam ediyor.

Desporto AO Minuto: Fenerbahçe'nin neredeyse 1 saat skor dezavantajı yaşadığı göz önüne alındığında maç ilerledikçe daha fazla gerginlik ve öfke oluşmaya başladı. Her şeye rağmen Jose Mourinho geri dönüş yaparak takımının zaferini gördü.

Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

Zerozero: Fenerbahçe maçı çevirdi ve Mourinho evindeki ilk maçından zaferle çıktı.

Sapo: Mourinho'nun takımı, Lugano'yu bir kez daha yenerek turladı.

A Bola: Mourinho, Lugano maçını çevirdi ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna kaldı.

TuttoMercato: Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lugano'nun hayallerini suya düşürdü.

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu eleyip Şampiyonlar Ligi'nde turladı. Sıradaki rakip Lille.

La Gazzetta dello Sport: Mourinho hata yapmadı. Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yenip eledi ve Şampiyonlar Ligi hayaline devam etti.

Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

Eurosport İtalya: Fenerbahçe, Lugano karşısında risk aldı ancak maçı 2-1 kazanarak Lille ile eşleşti.

FootMercato: Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, Lille ile karşılaşacak.

SoFoot: Lille ve Bruno Genesio'nun karşısında Jose Mourinho'nun adamları duracak.

Estadio Deportivo: Edin Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti. Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor

AS: Mourinho'nun takımı Avrupa'nın en büyük kupasından ilk fırsatta elenmeye çok yaklaştı. Türklerin sadece 2 kez kaleye şut attığı kötü maça rağmen Fenerbahçe turladı. Mourinho, Türkiye'deki yeni kariyerinde çok acı çekti ama bir sınavı daha atlattı.

Mundo Deportivo: Edin Dzeko Fenerbahçe'nin imdadına yetişti.

Kicker: Dzeko ve Szymanski, Mourinho'nun evindeki ilk maçı kurtardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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