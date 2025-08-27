Jose Mourinho Hamdi Akın'ı rezil etti

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-off turu ikinci maçında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho kritik karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik adam maça ve transfer sürecine dair önemli ifadeler kullanırken Hamdi Akın'ın Benfica sözleriyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BENFICA ÇOK İYİ BİR TAKIM"

"Sanırım Setubal şehrinde benim ismimle anılan bir sokak var. Bruno Lage benim kariyerimin başından bu yana geçmişimi çok iyi bilir. Onu çok severim, bana saygı duyduğunu da biliyorum. Benfica, çok iyi bir takım. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Ancak yarın kazanmaktan başka hedefimiz yok

"ATMOSFERDEN ETKİLENMEYECEĞİZ"

"Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe. Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim."

"AÇIKLAMA YAPAN KİŞİYİ TANIMIYORUM"

"Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Belki kulüp içerisinde kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ancak onu tanımıyorum. Benfica boş alanları iyi dolduran bir rakip. İşin gerçeği Benfica'nın dengeli bir takım olduğunu söylemek isterim. Tek hedefimiz kazanmak."

HAMDİ AKIN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçıyla ilgili, "Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..." demişti.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TRANSFERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum. Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürpriz yapmak için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum."