Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatistik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli taraftarlar yenilginin faturasını derbilerde puan alamayan teknik direktör Jose Mourinho'ya kesti.

2 DERBİYİ DE KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı, ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1'lik skorla boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanında da 1-0 mağlup olarak puan çıkaramadı.

İLK 5'TEKİLERE KARŞI SADECE 2 PUANI VAR

Öte yandan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 5 sırasında yer alan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı sadece 2 puan çıkarabilidi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor ve Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

TARAFTARLAR MOURINHO'YA YÜKLENDİ

Bu istatistiklerin ardından sarı - lacivertli taraftarlar Mourinho'ya yüklendi. Fenerbahçeli taraftarlar, mücadelenin tamamlanmasından kısa bir sonra Jose Mourinho'yu hedef aldı. Taraftarlar tarafından yapılan bazı yorumlar şu şekilde;