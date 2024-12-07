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Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatistik

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun derbilerden puan alamaması Fenerbahçelilerin tepkisini çekti. Kanarya, ligin 6. haftasında da Kadıköy'de Galatasaray'a boyun eğmişti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli taraftarlar yenilginin faturasını derbilerde puan alamayan teknik direktör Jose Mourinho'ya kesti.

2 DERBİYİ DE KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı, ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1'lik skorla boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanında da 1-0 mağlup olarak puan çıkaramadı.

İLK 5'TEKİLERE KARŞI SADECE 2 PUANI VAR

Öte yandan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 5 sırasında yer alan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı sadece 2 puan çıkarabilidi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor ve Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

TARAFTARLAR MOURINHO'YA YÜKLENDİ

Bu istatistiklerin ardından sarı - lacivertli taraftarlar Mourinho'ya yüklendi. Fenerbahçeli taraftarlar, mücadelenin tamamlanmasından kısa bir sonra Jose Mourinho'yu hedef aldı. Taraftarlar tarafından yapılan bazı yorumlar şu şekilde;

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatiktik

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan istatistik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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