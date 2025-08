Mourinho: Feyenoord Maçı Bizim İçin Güzel Bir Meydan Okuma Olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord ile kariyerinde birçok kez karşı karşıya geldiğini belirterek, "Böyle bir ortamda olmak rakip takım futbolcuları için heyecan vericidir. Onlara karşı oynayacağımız maç zor olacak. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynanacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Porto efsanesi Jorge Costa'nın vefatıyla sözlerine başlayan Jose Mourinho, "Benim tarihim ve geçmişimle ilgili bir durum. Kaptanınız olur, lideriniz olur. Önemli olan bant değil, sizin temsil ettiğiniz şeydir. Jorge de öyle birisiydi. Çöpü o topluyor, teknik direktörün işini yapmasını sağlıyordu. Çok üzgünüm, benim geçmişimin bir parçasıydı. Futbolu unutup Jorge Costa'ya odaklanalım. Çocuklarını tanıdığım zaman çok küçüklerdi, şimdi birer yetişkinler. Şimdi burada olsaydı bana 'Hadi basın toplantını yap, maça odaklan, beni unut ve maçını kazan' derdi. Yarın ve bugün işime odaklanacağım ve elimden geleni yapacağım ondan sonra ağlayacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için güzel bir meydan okuma olacak"

Feyenoord eşleşmesi hakkında konuşan Mourinho, "Ben, her zaman buraya gelmekten dolayı mutlu olurum. Belki insanlar hatırlamıyordur ama 1997 yılında Barcelona-PSG Avrupa Kupası finalini oynadım. Daha sonrasında da Feyenoord'a karşı çok fazla maç oynadım, hatta kaç kez oynadığımı unuttum. Chelsea ile bir yaz hazırlık maçı yapmıştık, Roma'da iki kez karşılaştık. Şimdi de burada tekrardan karşılaşacağız. Harika bir stadyum, zemin genellikle burada güzel olur. Taraftarlar da kendi takımlarını desteklemek için burada olacaklar. Yine de böyle bir ortamda olmak rakip takım futbolcuları için heyecan vericidir. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben batıl inançları olan biri değilim kalkıp onlara karşı bütün maçlarımı kazandım diye düşünmem. Bunu hiçbir zaman umursamam. Onlara karşı oynayacağımız maç zor olacak. Genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri ve prensipleri var. Takım olarak ellerindeki oyuncuları satıp yeni yetenekler alma konusunda iyiler. Onlar Paixao gibi iyi oyuncularını kaybetmiş olabilirler ama eminim gidenlerin yerini doldurmuşlardır. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.

Feyenoord takımında sizi etkileyen oyuncular var mı sorusuna Mourinho, "Sorunuza cevap vermeyeceğim, eğer sorunuza cevap verirsem söylediğim oyuncular hem mutlu hem de motive olacaklar. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızacaklar ve iki kat motive olacaklar. Dolayısıyla Van Persie'nin işini ben yapmayacağım. Çünkü kendisinin, kendi oyuncularını motive etmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

"İyi bir takıma karşı oynayacağız"

Feyenoord'un oyun planına da değinen Jose, "Onların geçen sene oynadığı maçları analiz ederek başladık çünkü bu sene de çok fazla benzerlik gösteriyorlar. Prensipleri, mantaliteleri ve dinamikleri geçen senenin bir replikası gibi. Tabii ki sezon öncesi dönemde oynadıkları hazırlık maçları ve takıma katılan yeni oyuncuları da takip ettik. Robin de onları kademe kademe takıma katıyor. Dolayısıyla her şeyi takip ettik diyebiliriz. İyi ve pozitif bir takım. Aslında tam bir Feyenoord takımı diyebilirim. Onları sadece bu sene izlemedim, geçmişte de izledim. Daha önce forvetleri Dessers'di, daha sonra Gimenez geldi. Şimdi de Japon bir forvet oyuncuları var. Bunların hepsi farklı oyuncular, yaklaşık ikişer yıl arayla oynadılar. Ama saha içerisinde sergilemiş oldukları oyun ve takıma kattıkları şeyler değişmedi. Zor bir maç olacak çünkü iyi bir takıma karşı oynayacağız" diye konuştu.

"Şansları eşit görüyorum"

Robin van Persie ve tur şansı hakkında Mourinho, "Şansları yüzde 50 - yüzde 50 görüyorum, şu an durum 0-0. İki maç var, biri deplasmanda diğeri kendi evimizde oynanacak. İki maç arasındaki süre 1 haftadan az olacak dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Bizi favori görmüyorum ama onları da asla yüzde 51'e yüzde 49 üstümüzde görmüyorum. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Premier Lig'de pek çok yıl geçirdik. Kendisini birçok insandan daha iyi tanıyorum. O genç ve yeni nesil bir teknik direktör. Şimdi eski oyuncular teknik direktör olmak istiyorlar, bunun için hazırlanıyorlar. Robin teknik direktörlük kariyerine Heerenveen'de başladı şimdi ise büyük bir takımda ve potansiyelini göstermek için burada. Umarım burada başarılı olur. Ona başarı dilerken yarın ve önümüzdeki hafta için değil sonrası için diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkes oynayacak durumda"

Portekizli çalıştırıcı, Semedo ve Skriniar'ın fiziksel durumları hakkında ise şunları söyledi:

"Mert hariç ki kendisi Avrupa'ya bildirdiğimiz ön listede yok. Burada olanların hepsi oynayacak durumda. Tabii ki sezon öncesi kampının ilk gününde burada olmak farklı bir şey, son haftasında olmakta ayrı bir şey. Buraya gelen bu iki oyuncu çok tecrübeliler. Şampiyonlar Ligi tecrübeleri de var. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor olmayacak. Fiziksel anlamda da bir eksiklik hissederlerse de bunun için yeteri kadar tecrübeleri olduğunu düşünüyorum. Milan bizim için yenir transfer değil, bizlerle yaklaşım 6 aylık bir dönemi oldu. Nelson da çok tecrübeli, herkes oynayacak durumda."

"Geçen seneden fark, beni nelerin bekleyeceğini biliyorum"

Geçtiğimiz sezon ve bu sezonun farkı sorusuna Mourinho, "Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Futbolcularımın ve kulüp çalışanlarının da her zaman en iyisini yapması için her gün zorlamaya çalışırım. Ama geçen seneden fark şu olacak, pek çok şey yeniydi, hatta inanması zor şeylerdi. En azından bu sene beni nelerin bekleyeceğini biliyorum, tek fark bu olacak. Artık burası benim için yeni bir ülke, yeni bir lig ve yeni bir sistem-yapı değil. Her şey dejavu. Dolayısıyla bu sezon sürprizler olmayacak. Süper Lig'de de beni nelerin bekleyeceğini biliyorum. Geçen seneye kıyasla bu avantajımın olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Mert Hakan Yandaş: "Güçlü bir şekilde geri dönerek takıma saha içi ve dışında yardım etmek istiyorum"

Takımda birinci kaptanlığa getirilmesi hakkında Mert Hakan Yandaş, "Hocamızın almış aldığı bir karar kendisine teşekkür ediyorum. Bandın önemi benim için hiçbir zaman olmadı. Benim burada 6. sezonum ilk gün nasıl davranıyorsam şimdi de öyle davranıyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım, dünyada pek görülmeyen durum. 4 aydır günde yaklaşık 3-4 saat idman yapıyorum ve geri dönmek için mücadele ediyorum. Şu anda da tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım. İnşallah güçlü bir şekilde geri dönerek takıma saha içi ve dışında yardım etmek istiyorum. Şu an saha dışındayım ama bu takımdan uzak olduğum anlamına gelmez. Her zaman onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. Yeni gelen oyuncularımızın bir an önce camianın büyüklüğüne, ağırlığına alışmalarına ve onlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tabii ki tek ben yapmıyorum, bütün takım arkadaşlarım yapıyor. Bu çok önemli bir konu, bunu sürdürmeye de devam edeceğim. Bu inşallah saha içinde de devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL