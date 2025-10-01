Jhon Duran sahalara ne zaman dönecek? Tedesco açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Nice ile karşılaşacak. Maç öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ONLARIN DA BİZİ SAVUNMASI LAZIM"

Nice hakkında yorum yapan Tedesco, "Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım.' dedi.

"KEREM İLE SORUNUM YOK"

Kerem Aktürkoğlu ile arasında problem olduğu iddia edilen Tedesco, "Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çocuk attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

"EDSON GERİ DÖNDÜ"

Sakatlığı bulunan Edson Alvarez'in takıma geri döndüğünü söyleyen İtalyan hoca, "Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartuğ Elmaz çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazık bir şey! Geldiğimizde takımda 7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük." yorumunu yaptı.

"BAZEN UYUYAMAM"

Tedesco, sözlerine devam ederek "Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzeltmeye çalışırım." sözlerini sarf etti.

"JHON DURAN DÖNMEK İSTİYOR"

Domenico Tedesco, uzun süredir sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın geri dönüşüyle ilgili de açıklamalar yaparak, "Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil! Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri, onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar. Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi, sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk. Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Leipzig'te Almanya Kupası Finali oynarken, bir oyuncum 'Ağrım var, oynayamayacağım' dedi. Ne yapabilirsiniz? Bir sakatlığı olan oyuncuyu oynamaya zorlarsanız, sağlam oyuncu 'Sakat oyuncuyu benden daha çok beğeniyorsunuz' diyebilir. Oyuncularımı koruyacağım. Duran'ın zamanı var.' dedi.