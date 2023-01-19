Jesus deliye döndü! Hocasının kızdığını gören Arda Güler'in tepkisi bomba

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maça Arda Güler ilk 11'de başladı. Arda'nın ilk yarıda Osayi ile yaptığı paslaşmalar Jorge Jesus'u kızdırdı. Jesus'un tepkisini gören Arda, gözlerini hocasından alamadı.

Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı. TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

Görüntü: A Spor

ASİST ARDA'DAN

Fenerbahçe, 12'de Zajc'ın attığı golle öne geçti. Arda Güler, Zajc'a harika bir asist yaptı. Tribünler uzun süre Arda'nın adını haykırdı.

JESUS KENARDA ÇILDIRDI

Maçın 20. dakikasında Arda ve Osayi, sağ kanatta birbirleriyle verkaç yaptı. Uzun süren paslaşma sonunda top rakibe geçti. Jorge Jesus, Arda'ya oyunu açmadığı için sert şekilde tepki gösterdi. Oyunun aktığı sırada Arda hocasından gözlerini alamadı. Yaşananlar gündeme damga vurdu. Bazı taraftarlar Jesus'a hak verirken, bir kısım da tepkinin abartı olduğunu ifade etti.

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