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Jardel'in paylaşımını gören Şahan Gökbakar'dan güldüren benzetme

Spor Haberleri

Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel, Kasımpaşa maçından önce 'Icardi sevinci' yaptığı kareyi paylaştı. Jardel'in yaşlanmış halini gören Şahan Gökbakar, "Jardel yaşlanınca Adnan Polat olmuş" benzetmesini yaptı, paylaşıma kahkaha emojisi yağdı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den paylaşım geldi. Formayı giyip 'Icardi sevinci' yapan Jardel'in pozuna etkileşim yağdı.

"TEZAHÜRAT YAPIYORUM"

Galatasaray maçı için heyecanlı olduğunu belirten Jardel, "Bugün Galatasaray'ın maçı var ve ben tezahürat yapıyorum" notunu düştü.

Jardel'in paylaşımını gören Şahan Gökbakar'dan güldüren benzetme: Yaşlanınca Adnan Polat olmuş

GÖKBAKAR'DAN GÜLDÜREN BENZETME

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Mario Jardel'in yaşlılığını Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'a benzetti. "Jardel yaşlanınca Adnan Polat olmuş" paylaşımı yapan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Gökbakar'ın paylaşımına gelen yorumlar:

Jardel'in paylaşımını gören Şahan Gökbakar'dan güldüren benzetme: Yaşlanınca Adnan Polat olmuş

Jardel'in paylaşımını gören Şahan Gökbakar'dan güldüren benzetme: Yaşlanınca Adnan Polat olmuş

Jardel'in paylaşımını gören Şahan Gökbakar'dan güldüren benzetme: Yaşlanınca Adnan Polat olmuş

Jardel'in paylaşımını gören Şahan Gökbakar'dan güldüren benzetme: Yaşlanınca Adnan Polat olmuş

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Şahan Gökbakar Mario Jardel Adnan Polat Spor Haberler

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