Jakirovic: 'Bu galibiyet çok önemli ve bizi çok mutlu etti'

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Bu galibiyet çok önemli ve bizi çok mutlu etti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, kazandıkları 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Jakirovic, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımız çok iyi destek verdiler, 12. adamımız oldular. Tribünlerden çok yüksek bir enerji geldi sahaya. Zor bir maç olacağını biliyorduk, Rizespor çok iyi bir takım. İyi oyuncuları var, onları da kontrol etmemiz gerekiyordu. Bourabia bir gol attı, onun adına çok mutlu oldum. Aslına bakarsanız maçın ilerleyen bölümlerinde ikinci golü de bulabileceğimiz bazı pozisyonlarımız vardı. Tam istediğimiz gibi olmasa da 1-0 kazandık. Bu galibiyet çok önemli ve bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

"Matematiksel olarak ligde kalmamız garanti olana kadar kesinlikle rahatlayamayız"

Ligin henüz bitmediğini sözlerine ekleyen Jakirovic, "Matematiksel olarak ligde kalmamız garanti olana kadar kesinlikle rahatlayamayız. Önümüzde daha oynanacak maçlar var ve buna çalışmamız gerekiyor. Sonunda göreceğiz ligi nerede bitireceğimizi. Elimizden geleni yapmaya devam etmemiz lazım. Ligde kaldıktan sonra da önümüzdeki senenin planını yaparız" ifadelerini kullandı.

Jakirovic sözlerini, "Bence Kayserispor'un her zaman önceliğinin rahat bir şekilde ligde kalmak olması gerekiyor. Bunu gerçekleştirdikten sonra da bir sonraki hedefler için konuşabiliriz" şeklinde noktaladı. - KAYSERİ