İzmir'de Karşıyaka Stadı'nın inşaatı için protokol imzalandı

İZMİR'de Karşıyaka Spor Kulübü'nün yıllardır beklediği Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Yeşil-kırmızılı taraftarların Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını verdiği Karşıyaka Stadı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmesine yönelik protokol metnine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici imza attı. Protokol kapsamında atılan imzalarla birlikte Karşıyaka'daki stat sorununun tarihe karışması için yapım süreci başladı. İzmir'in ve Türk futbolunun simge kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stat özleminin bitmesi için tarihi bir eşik aşıldı. Yıllardır çözülemeyen ve adeta düğüm haline gelen stat sorunu çözüm aşamasına geldi.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yeni stadın bir an önce yapılması adına öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın, göreve gelir gelmez harekete geçerek yetki devrini içeren protokol imzalanması yönündeki çağrısı karşılık buldu. Yeni süreç kapsamında gelinen aşamada Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, stadın belediye tarafından yapılabilmesine olanak sağlayan, yetki ile sorumlulukları düzenleyen protokol imzalandı. İmza buluşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yer aldı.

ZÜBEYDE HANIM STADYUMU İÇİN SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokol kapsamında Zübeyde Hanım Stadyumu ismini taşıyacak ve yaklaşık 15 bin kapasiteli olarak inşa edilecek yapı tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla kente kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi stadı tamamladıktan sonra işletilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim edecek. Belediye, 2026 bütçesinde stadın inşaatı için kaynak ayırmıştı. Dün 3'üncü Lig'de Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanan lig karşılaşmasında da taraftarların statla ilgili beklentilerini yanıtlayan Başkan Tugay, stadın dönem bitmeden hizmete alınacağını ve açılışta da yer almak istediğini ifade ederek, "Bir ahdım var, inşaatında ben de çalışacağım" demişti. 2014 ve 2017 yıllarında iki kez ihaleye çıkılan stadın arazisindeki eski ilçe stadı ve Yalı Tesisleri 2015'te yıkılmıştı. Altyapı çalışmaları yapılan arazi ihaleler açılan davalar sonrası iptal edilince 10 yılı aşkın süredir atıl kalmıştı.

TUGAY TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından süreçte yaşanan tıkanıklıklar çözülmeye çalışıldı. Stadın yapımını belediyenin üstlenmesi gerektiğini açıkça ilan etmesinin ardından arazi tahsisi üzerinden merkezi idareyle ilişkiler ilerletildi. Bu kapsamda 2024 yılında ilk resmi arazi tahsis başvurusu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 bütçesine stadın yapımı için yaklaşık 250 milyon TL'lik ödenek koydu. Tahsis gelir gelmez ihaleye çıkılacağı ve inşaatın en hızlı şekilde başlatılacağı belirtildi. Yapılan tahsis başvurularının ardından 2025 yılında bakanlıkla temasların yoğunlaştırılmasıyla birlikte hazırlanan protokol imza aşamasına getirildi.

KARŞIYAKA'DAN TEŞEKKÜR

Yaklaşık 30 yıllık hayaline kavuşmak için günleri saymaya başlayan Karşıyaka Spor Kulübü protokolün imzalanmasının ardından teşekkür mesajı yayınladı. Kulübün mesajında, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, stadımızın yapımını kapsayan protokol her iki tarafça imzalanmış olup, stadın yapımına yönelik herhangi bir engel kalmamıştır. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, önceki dönem Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay, İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici'ye, stat sürecine verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederiz. Kulübümüz ve büyük taraftarımız için son derece önemli olan bu gelişmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor; yeni stadımızda, omuz omuza nice büyük zaferler ve unutulmaz anlar yaşamayı temenni ediyoruz" denildi. Stat projesinin ihaleye çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı