İzmir'de Göztepe-Altay derbisi davasında tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi

İzmir'de oynanan Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olaylara ilişkin davanın tek tutuklu sanığı Furkan Ersanlı, mahkemede yaptığı savunmada, fişeği meşale sanarak yaktığını söyledi. Sanığın tahliye talebi reddedildi ve duruşma 13 Eylül'e ertelendi.

İZMİR'de, Göztepe ile Altay takımlarının oynadığı olaylı derbiye ilişkin, 23 kişinin yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı Furkan Ersanlı, "Fişeğin gittiği tribünde benim de yakın arkadaşlarım vardı. Meşale sanıp, yaktım" dedi. Sanığın, tahliye talebi reddedildi, duruşma 13 Eylül'e ertelendi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.