İzmir'de düzenlenen Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nda dereceye girenler belli oldu

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve startı Anayasa Meydanı'ndan verilen koşuda, dereceye giren sporcular belli oldu. Kadınlar genel sıralamada Delfin Eylül Avcı, Fatma Sarhan ve Ece Özkan ilk üçe girdi. Erkeklerde ise Ufuk Arda birinci, Mehmet Aydıngör ikinci ve Okan Yumuk üçüncü oldu.

İzmir'de düzenlenen 29. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nda dereceye girenler belli oldu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve startı Anayasa Meydanı'ndan verilen koşuya, kayıt yaptıran 2 bin sporcunun yanı sıra yaklaşık 1000 civarında vatandaş da katıldı.

Katılımcılar, 4 kilometrelik parkurda Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahlarının ardından yarışı Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamladı.

Kadınlar genel sıralamada ilk 3 Delfin Eylül Avcı, Fatma Sarhan ve Ece Özkan'dan oluştu. Erkeklerde ise Ufuk Arda birinciliği, Mehmet Aydıngör ikinciliği ve Okan Yumuk da üçüncülüğü elde etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, koşunun hazırlanmasında katkısı bulunanlara teşekkür ederek, "Önümüzdeki yıl koşunun 30'uncusunda 5 bin kişi ile tekrar buluşmak üzere." ifadesini kullandı.