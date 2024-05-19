İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Erkekler Hentbol Süper Lig play-off sıralama 7.'lik serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-32 yendi. Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-16 önde tamamladı. Serinin ikinci karşılaşması 21 Mayıs Salı günü yine İzmir'de oynanacak.
Erkekler Hentbol Süper Lig play-off sıralama 7.'lik serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-32 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-16 önde tamamladı.
Serinin ikinci karşılaşması 21 Mayıs Salı günü yine İzmir'de oynanacak.