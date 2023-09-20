İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi'ni Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılında gençlere armağan ettiği Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi, gençlerin büyük beğenisini kazandı. Sahalarda ilk maçlarına çıkan sporcu ve antrenörler ise 'Avrupa standartlarında bir tesis' yorumu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılında gençlere armağan ettiği Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi, gençlerin büyük beğenisini kazandı. Doğa ve denizin iç içe olduğu alanda hizmet veren tesiste gençler, hem spor salonlarına hem de aktivite ve kamp alanlarına hayran kaldı. Sahalarda ilk maçlarına çıkan sporcu ve antrenörler ise "Avrupa standartlarında bir tesis" yorumu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'in Özdere Mahallesi'nde deniz kenarında 40 dönümlük alanda kurduğu Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi misafirlerini hayran bıraktı. Yerleşkeyi çok beğendiğini söyleyen lisanslı voleybolcu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Derin Erengül, "Çok güzel bir tesis olmuş. İlk maçımızı yaptık. Saha ve olanakları biz sporcular açısından çok verimli. İzmir'de bu spor yerleşkesi büyük bir lüks. Başkanımız Tunç Soyer'e sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"AVRUPA STANDARTLARINDA BİR TESİS"

Çiğli'deki amatör spor kulüplerinden karma bir takımla turnuvaya geldiklerini belirten Egekent Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mesut Bekdaş, "Mükemmel bir tesis olmuş. Voleybol ve basketbol sahasının yanı sıra plaj ve kalacak yerin olması çok güzel. Tamamen Avrupa standartlarında bir yer olmuş. Türkiye'de böyle bir tesis çok azdır. Şehir dışından birçok takım burayı tercih edecek ve turnuvalar düzenleyecek ben eminim. Tunç Başkan'ımıza buna ön ayak olduğu için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"İZMİR OLARAK ÇOK ŞANLIYIZ"

Harmandalı Spor Kulübü antrenörlerinden Çayan Çapakçur da "İnanılmaz güzel bir tesis oldu. Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin böyle tesislere ihtiyacı vardı. İzmir olarak biz çok şanslıyız. Sadece bir branşta değil birçok branşta hizmet vermesi çocukları spora teşvik etmek açısından çok değerli. Saha, zemin, konaklama olanakları çok güzel. Bu tarz tesisler daha da yaygınlaştırılmalı. Çünkü amatör spor kulüpleri olarak biz bu imkanlara sahip değiliz" diye konuştu.

DENİZE KIYISINDA KAMP MERKEZİ

Rota Koleji Voleybol Antrenörü Berkant Çakır ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi bize zaten tesis anlamında sürekli destek oluyordu. Böyle bir tesisi de hayata geçirmesi biz sporcular açısından çok değerli. Hem denize yakın hem kamp merkezi var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.