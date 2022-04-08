İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı

Marsilya ile PAOK, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-1 kazanırken, Cengiz Ünder'in asistinde Dimitri Payet'in attığı gol geceye damga vurdu.

GERSON VE PAYET GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet kaydetti. Marsilya'da Gerson, uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Fransız ekibinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken, ikinci golde Payet'e asist yapan isim oldu.

YILIN GOLÜNE ŞİMDİDE ADAY

Maçın 45. dakikasında Dimitri Payet'in attığı gol ise şimdide yılın en güzel golü olmaya aday gösteriliyor. Cengiz Ünder'in korner vuruşunda ceza sahası yayına çıkardığı topa enfes bir şut çıkaran Payet, sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Görüntü: Sport Direct

Görüntü: Sport Direct

Görüntü: Sport Direct

Görüntü: Sport Direct

Görüntü: Sport Direct

Görüntü: Sport Direct

Görüntü: Sport Direct

Görüntü: Sport Direct