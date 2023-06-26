Resmen izdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı bakın nasıl karşıladı

Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. Yeni takımının taraftarları, Ekvadorlu yıldızı büyük bir coşkuyla karşıladı. Valencia, kalabalığın içerisinde yürümekte bile zorluk çekti. Sosyal medyada gündem olan o anlar, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia'yı yeni takımının taraftarları büyük bir coşkuyla karşıladı. Ekvadorlu yıldız kalabalığın içerisinde yürümekte bile zorluk çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDI

Süper Lig devi Fenerbahçe'de attığı gollerle adından söz ettiren, Süper Lig'de gol kralı Avrupa'da ise en çok gol atan 3. futbolcu konumunda yer alan Enner Valencia yeni takımı olan Internacional taraftarları büyük coşkuyla karşılandı.

İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Valencia'nın geleceği saatte havaalanında toplanan binlerce Internacional taraftarı yıldız futbolcuyu meşaleler ve tezarühatlarla karşıladı. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ekvadorlu golcü, 1 saat boyunca taraftarlarla resim çektirdikten sonra aracına güçlükle binebildi.