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İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor, 11. dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 yenik duruma geçti. Bu penaltıya tepki gösteren Akdeniz ekibi, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk takım 30. dakikada sahadan çekilirken, sarı-kırmızılıların kazandığı ve gol çevirdiği penaltı maça damga vurdu.

MERTENS YERDE KALDI

Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak sonuç değişmedi. Topun başına geçen Alvaro Morata, topu filelere göndererek atışı gole çevirdi.

İşte o pozisyon;

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonuGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonuGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Galatasaray'ın kazandığı ve gole çevirdiği penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (66)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Çelme takıyor işte ne diye boş yapıyorsunuz? Galatasaray a hakkıyla bile penaltı atmak yasak galiba. Şampiyon olan takım hiçbir şekilde hakkıyla dahi olsa penaltı atamasın mı yani? Aslında bu işin arkasında malum takım olabilir, bu ihtimal de akla gelmiyor değil. Herşey beklenir bunlardan...

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

gs lıyım ama penaltı değil en azından fenerlıllerde gs lı taraftarlar gıbı onurlu gorus belırtır

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Haber Yorumları5g82znc92j:

Türkiye de Futbol bitmiş öyle penaltı verirsen olacağı bu Haram Zıkkım olsun

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Haber Yorumlarıknn_karani:

lanet gelsin artık gsyi ne kadar kollayacaksınız yeter artık Türk futbolu bu saatten sonra bitmiştir

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Haber YorumlarıAhmet null:

Galatasaraya büyük oyun arkasında kimler varsa furitboldan men edilmeli Galatasaray 8de atardı 10 da bu korkaklara

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Haber Yorumlarıqsy2s8r6bx:

Kafanıza göre başlık açıyorsunuz. Rezil bir sitesiniz. her başlık yalan dolan. adanademirspor lig sonuncu küme düşmesi büyük olasılık. sadece penaltı yanlış diyip maçtan çekilmek inandırıcı mı? kaynak yok bir şey yok. habercilikle alakanız yok. utanç vericisiniz.

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Haber YorumlarıAdizer:

Penaltı 11. dk'da oldu. 34. dk'da oyundan çekildiler. Siz nereden anladınız penaltıdan dolayı oyundan çekildiklerini.

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Haber Yorumlarıkn57pgrm9k:

yaziklar olsun yani. diyecek baska bisey yok

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Haber YorumlarıAlparslan Çapa:

harbiden yuh yani adamlar hakli birde mertens iki faul yapiyor hic bilemedin sari kartlik ilkinde uyariyor yanina gidip saten maci sizin sekilnde yapma ikincide bile goz yumdu adanaya gelince hemen sari.gine gs hakem oyunuyor sif fener maci temiz aldi bugun hic olmasa bu maci temiz yonet be adam valla inanki lig de keyif meyif kalmadi sictilar futbolun icine

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Kimse GS, FB BJK TS ve ya başka bir külupte suç aramasın futbolun içinde bir çeşif mafya var be her sene bir takımı kolluyor, ve ya maç maç takım seçiyorlar, bu domuz sürüsü maalesef ülkenn her alanına sızmış

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