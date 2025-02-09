İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk takım 30. dakikada sahadan çekilirken, sarı-kırmızılıların kazandığı ve gol çevirdiği penaltı maça damga vurdu.

MERTENS YERDE KALDI

Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak sonuç değişmedi. Topun başına geçen Alvaro Morata, topu filelere göndererek atışı gole çevirdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Galatasaray'ın kazandığı ve gole çevirdiği penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.