İstanbul'un devlerine göz dikti! Roman Abramovich Türkiye'den takım alacak

Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abromovich, Türkiye'den kulüp almak için kolları sıvadı. Abramovich, Süper Lig'de mücadele eden Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor için nabız yokluyor.

Roman Abramovich şimdi de Süper Lig'e el atıyor. Chelsea'nin eski sahibi olan Rus milyarder, Süper Lig takımı satın alıyor. Roman Abramovich'in 3 İstanbul takımını aday olarak belirlediği uluslararası basında manşetleri süslüyor.

İSTANBUL EKİBİNİ SATIN ALIYOR

Roman Abramovich'in Türkiye'den takım satın almak istediği haberleri dünya basınında en çok konuşulan konular arasında girdi. Yaşamını İstanbul'da sürdürdüğü iddia edilen Roman Abramovich'in Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u aday olarak belirlediği öne sürüldü.

İSTANBUL'DA YAŞADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Roman Abramovich'in 3 İstanbul takımından birini satın alacağı haberi geniş yankı buldu. Beykoz'daki Feyyaz Tokar yalısını aylık 50 bin dolara kiralayan Roman Abromovich'in ultra lüks yatı 'Eclipse' de İstanbul'da bulunuyor. Savaştan sonra Chelsea'yi satmak zorunda kalan Rus oligark, futboldan uzaklaşmak istemiyor.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Roman Abramovich; Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u satın almak için çalışmalara başladı. Prosedürün tamamlanması durumunda Abramovich'in Chelsea örneği Türkiye'de de yaşanabilir. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası mal varlığının yüzde 40'ını kaybetmesine rağmen Roman Abramovich'in 10,5 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.