İstanbul Park'ta 3 kez kazanan Massa, zaferlerini F1 tutkunlarıyla paylaştı

Formula 1'in unutulmaz pilotlarından Felipe Massa, İstanbul'da sporseverlerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) ev sahipliğinde geldiği İstanbul'da önce tarihi ve turistik yerleri gezen Brezilyalı eski pilot, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Açık Alan'da düzenlenen "F1 Movie Night" etkinliğine katıldı.

TOSFED İstanbul Park'ta Ferrari ile 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez kazanarak " İstanbul'un Kralı" lakabını alan Massa, "Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyorum. Uzun süre sonra yeniden geldiğim için çok mutluyum. İstanbul benim için çok özel bir şehir. Hayatımın ve kariyemin en iyi anlarını burada yaşadım. Burada olmak çok güzel." dedi.

Kariyerindeki 11 yarış zaferinin 3'ünü İstanbul'da elde eden Massa, "İstanbul Park'ta 3 kez üst üste galibiyet aldım. Burası benim için artık bir pistten öte evimin bir parçası gibiydi. Çok güzel bir pist. Böyle bir pistte yarışmak ve önemli rakiplere karşı kazanmak eşsiz bir deneyim. 2006 yarışından bir hafta kadar önce Brezilya'da yürürken kafama kuş pisledi. Arkadaşım bunun iyiye alamet olduğunu ve yarışı kazanacağımı söyledi. Bir hafta sonra Türkiye'de yarışı kazandım. Ondan sonra 2 kez daha birinci oldum." diye konuştu.

İstanbul Park'ın özelliklerine değinen Massa, "İstanbul, tam bir pist. İçinde her şeyi barındırıyor. Yüksek ve düşük hızla geçilmesi gereken virajlar, yokuş çıkmalar ve inmeler var. Sekizinci viraj yüksek hızla geçilmesi gereken bir yer. Sürücünün boynu, büyük G kuvvetine maruz kalıyor. Pilotun üzerinde fiziksel bir yüke neden oluyor. Böyle virajlarda giderken kazanmak dengeyi kurmakla ilgili." ifadelerini kullandı.

İstanbul Grand Prix'sinin 1-3 Ekim 2027'de 5 sezonluğuna yeniden Formula 1 takvimine dahil olacağının hatırlatılması üzerine Massa, "İstanbul, harika bir pist. Formula 1'de mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Silverstone ve Suzuka gibi stillere uygun, yüksek hızlı virajların ve yokuşların olduğu bir pist. Lando Norris ve Lewis Hamilton gibi pilotları için çok uygun. Türkiye'de taraftarlar da oldukça hevesli. Bu yüzden keyifli bir grand prix olacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Felipe Massa, elinde bulundurduğu İstanbul Park'ta üst üste kazanma rekorunun bir gün kırılacağını aktararak "İstanbul'da yarışmak ve üst üste 3 kez kazanmak harika bir his. Bunu başarınca insan hem mutlu hem de gururlu hissediyor. Elimde rekorlar var ama rekorlar kırılmak için var. Buradaki galibiyet sayısı rekorum kırılabilir. Şu anda iyi pilotlar var. Antonelli, yaşına göre çok iyi sonuçlar elde ediyor. Rekorumu kırabilir. Verstappen ve Norris'in de rekorlarımı rahatlıkla kırabileceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Mercedes'in şansı çok yüksek"

Massa, Formula 1'e dönse hangi takımı tercih edeceğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Yarışa performans açısından bakmak lazım. Performans için en iyi aracı ve ekibi tercih etmek gerek. Şu anda Mercedes'in şansı çok yüksek. Antonelli faktörü var. Çok yüksek kazanma şansı görüyorum. Ancak kalbimde yatan Ferrari. Bir kez Ferrari ile yarışırsanız kalbiniz bir daha başka bir yere gitmez. Ferrari, aileniz olur. O aileyi bırakamazsınız. Hayat boyu kalbimde Ferrari yatacak. Uzun süredir şampiyonluk alamıyorlar. Umarım önümüzdeki yarışlarda şampiyonluk almaya başlarlar."

"Singapur'da şampiyonluğum çalındı"

Massa, 2008 Formula 1 dünya şampiyonluğunun "çalındığını" ileri sürdü.

Şampiyonluğu "Crashgate" skandalı nedeniyle kaybettiğini öne sürerek FIA, FOM ve eski F1 patronu Bernie Ecclestone'a karşı dava açan Massa, "Singapur'da olmaması gereken şeyler oldu. Bu sporu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, mücadele diyoruz. Bu yaptıklarımız çocuklara örnek oluyor. Singapur'da olan ve 'Manipülasyon' adını verdiğim olay, hiç yaşanmamalıydı. Sportmenliğe aykırıydı. Üzerinden yaklaşık 20 sene geçmesine rağmen hala yarışın manüpüle edildiğini, şampiyonluğumun çalındığını düşünen insanlar var. Mahkeme sürecine gittik. Mahkemeye gitme nedenim sadece şampiyonluğumun çalınması değil. Formula 1'i bir gün kazanmayı hayal eden çocukların hayalleri de çalındığı için mahkemeye gittik. Formula 1'in imajına zarar gelmemesi için bir aksiyon alınmadı. Bu süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Michael Schumacher ile yarışmak harika bir duyguydu"

Felipe Massa, unutulmaz F1 pilotu Michael Schumacher ile takım arkadaşı olmasını "Harika bir his" olarak tanımladı.

Ferrari'de 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan efsanevi Alman pilot Michael Schumacher ile takım arkadaşı olduğunu hatırlatan Massa, "Michael Schumacher ile yarışmak harika bir duyguydu. Takıma katıldığım ilk andan itibaren Schumacher bir ekip arkadaşından çok bir usta, öğretmen oldu. Sonra da ailemden biri haline geldi. Schumacher'i çok seviyorum. Onunla yarışmak, birlikte kazanmak çok harika bir tecrübeydi." diye konuştu.

Kaynak: AA