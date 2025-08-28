İstanbul Kent Üniversitesi Avrupa Üniversiteleri Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Tarihi Başarı Elde Etti

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri Dövüş Sporları Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile 'en çok madalya kazanan üniversite' ünvanını elde ettiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan bilgilendirmede "205 Avrupa üniversitesinin kıyasıya mücadele ettiği 2025 Avrupa Üniversiteleri Dövüş Sporları Şampiyonası'nda, İstanbul Kent Üniversitesi tarihe geçen bir başarıya imza atarak 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile 'en çok madalya kazanan üniversite' ünvanını elde etmiştir. Bu tarihi başarı; sporun bir kültür, disiplin ve vizyon meselesi olduğuna inanan İstanbul Kent Üniversitesi'nin spora verdiği desteğin ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarının en güçlü göstergesi olmuştur. Avrupa'nın zirvesinde dalgalanan bayrağımızla, ülkemizi ve üniversitemizi gururla temsil ettik" denildi.

Devamında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Kent Üniversitesi olarak, sporda elde edilen bu başarıyı yalnızca bir madalya sayısı değil; aynı zamanda disiplin, azim ve kurumsal vizyonumuzun bir yansıması olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin bu üstün gayreti, bizlere uluslararası platformda Türkiye'nin ve İstanbul Kent Üniversitesi'nin adını zirveye taşıma gururunu yaşatmıştır. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi içtenlikle kutluyor; başarılarının gelecekte de artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

Başarılı olarak madalya kazananlar şöyle sıralandı:

Avrupa şampiyonları

Esra Akbulak - Taekwondo, Kadınlar +73kg

Görkem Damar - Kick Boks, FC Erkekler 86kg

Ekrem Altuner Yılmaz - Karate, Kumite Erkekler 67kg

Avrupa ikincileri

Karate Kadın Takımı - Kumite Takımlar

Ömer Faruk Arslan - Karate, Kumite Erkekler +84kg

Fatma Naz Yenen - Karate, Kumite Kadınlar 61kg

Avrupa üçüncüleri

Ayşe Yılmaz - Karate, Kata Kadınlar

Rabia Yılmaz - Karate, Kumite Kadınlar +68kg

Rabia Elik - Karate, Kumite Kadınlar 50kg

Damla Ocak - Karate, Kumite Kadınlar 55kg

Görkem Polat - Taekwondo, Erkekler 63kg

Ferkan Denizman - Taekwondo, Erkekler 87kg