İstanbul'da düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, finalde Abdullah Güngör'ü yenen Hüseyin Gümüşalan, başpehlivanlığı kazandı. 1933'ten 1938 yılına kadar düzenlenen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yapılmayan ve uzun bir aradan sonra ilk kez 2021'de gerçekleştirilen 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, 64'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan er meydanına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, finalde Abdullah Güngör'ü yenen Hüseyin Gümüşalan, başpehlivanlığı kazandı.

1933'ten 1938 yılına kadar düzenlenen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yapılmayan ve uzun bir aradan sonra ilk kez 2021'de gerçekleştirilen 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, 64'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan er meydanına çıktı.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde başpehlivanlık güreşleri gerçekleştirildi.

Finalde Abdullah Güngör'ü mağlup eden Hüseyin Gümüşalan, üçüncü kez başpehlivan unvanını elde etti. Final müsabakasının ardından Gümüşalan altın kemer ve kupasını, ikinci Abdullah Güngör ile yarışmanın üçüncüleri İsmail Koç ve Nedim Gürel madalya ve kupalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı.

"Büyük ve özel bir geleneğe dönüşecek"

Final öncesi konuşma yapan İmamoğlu, er meydanına çıkarak güreşlere katılan tüm pehlivanlara geleneği yaşattıkları için teşekkür etti.

Atatürk'ün 83 yıl önce İstanbul'da güreşlerin yapılması, tanıtılması adına başlattığı bu sürecin yarım kaldığını belirten İmamoğlu, "83 yıl sonra tekrar İstanbul'da yağlı güreşlerimizi başlattık. Üçüncüsü bu yıl İstanbul'da hemşerilerimizle buluşuyor. Çocuklarımız, ailelerimiz izliyor. Ata sporunun daha çok sevilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bize ait bu kültürümüzün, sporumuzun yaşaması ve yaşatılması adına emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında böylesi bir mücadelenin ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "O bakımdan buradaki güreşçilerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulugazi Yağlı Güreş buluşmasında çok özel bir mücadelenin içinde oldular. Her birisini alnından öpüyorum. Umut ediyorum ki büyük ve özel bir geleneğe dönüşecek ve yağlı güreşlerimizin dünyanın en güzel şehri İstanbul'dan da bütün dünyaya tanıtılacağı yılları hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.