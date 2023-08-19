İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yat yarışı düzenleyecek

İBB iştiraki İSPARK AŞ, Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenleyecek. Onlarca yelkenci, İSTMARİN kupasını almak için mücadele edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ, Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenleyecek. Onlarca yelkenci, İSTMARİN kupasını almak için mücadele edecek.

İBB iştiraki İSPARK AŞ, İstinye ve Tarabya koylarında İSTMARİN markasıyla deniz ticareti ve turizmine katkı sağlayacak, profesyonel ve amatör sporculara destek verecek etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İSPARK, yaptığı organizasyonlarla Türk yatçılığını uluslararası platformlara taşıyan Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenleyecek.

ONLARCA TEKNE, YÜZLERCE YELKENCİ YARIŞACAK

Yat yarışı ilk kez İSTMARİN kupası adına yapılacak. Onlarca yelkenli teknenin katılacağı yat yarışı Kuruçeşme önünden başlayacak. Yüzlerce yelkenci, Kuruçeşme'den başladıkları yarışı Beykoz şamandırasını döndükten sonra İstinye üzerinden tekrar Kuruçeşme'ye ulaşarak tamamlayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına İstanbul Boğazı'nın mavi sularına yelken açan sporcular, büyüleyici manzara eşliğinde kıyasıya yarışırken yelken tutkunları ve İstanbullular da izleme noktasında bando gösterisi eşliğine tanıklık edecek.

TÜM İSTANBULLULARIN SEYREDEBİLECEK

30 Ağustos Zafer Bayramı "İSTMARİN Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışı", IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli tekneler için açık olup yarışa alt bölümlerde IRC O, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarından olmak üzere çok sayıda yelkenli tekne katılacak. Saat 12.00'de başlayacak yat yarışı saat 17.00'ye kadar devam edecek. Özel olarak tasarlanan İSTMARİN kupasını almak için yelkencilerin çekişmeli yarışının seyri tüm İstanbullulara açık olacak. Spor meraklıları, yelken tutkunları ve davetliler yarış boyunca gemi trafiğine kapalı olacak İstanbul Boğazı'ndan, Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahiline kurulacak seyir alanlarından yelkenli teknelerin boğazdaki kıyasıya yarışlarını izleyebilecek. Yat yarışında dereceye girenlere İSTMARİN kupası, Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.