İstanbul Bisiklet Turu Tanıtıldı

İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of Istanbul) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı ve Avrupa Bisiklet Birliği Onursal Başkan Yardımcısı Athanasios Tzimas, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur katıldı.

Tanıtım filmiyle başlayan organizasyonda açıklamada bulunan İmamoğlu, "İstanbul dünyanın her anlamda kesişim ve buluşma noktası. Yıllardır dünyanın en önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Bugün burada bu organizasyonu sizlerle paylaşmak benim için büyük mutluluk. İstanbul Bisiklet Turu, spor organizasyonlarımıza çok önemli bir vizyon katacak. İstanbul'un güzelliklerini dünyaya sergileyeceğimiz bir yarış arzulamıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe dair bilgi veren yarış koordinatörü Mutlu Erçevik ise şunları kaydetti:

"Daha önce de birçok profesyonel yarış için de bu görevde bulundum fakat bu çok özel bir yarış. İstanbul markasıyla ilk kez 4 etaptan oluşan uluslararası bir bisiklet yarışı içinde yer almak beni son derece heyecanlandırdı. Rotamız 530 kilometre olacak. Yarın başlayacak ve 4 gün sürecek. İlk etap Arnavutköy etabı olacak. Bu etap 176,6 kilometre uzunluğuyla en uzun parkurumuz. Arnavutköy Belediyesi önünden start alacak ve aynı noktada sona erecek. İkinci etap Şile'de 132,2 kilometre uzunluğunda bir etap. Şile limandan başlıyoruz ve başladığı yerde sona eriyor. 3. etap Beykoz 132 kilometre uzunluğunda. Son etap ise iki yakayı birbirine bağlayan bir rota. Sultanahmet'ten start alan 92,9 kilometre uzunluğunda Sultanahmet-Caddebostan etabı. Yarışa 15 ülkeden 21 profesyonel takım katılacak ve 147 sporcu yer alacak."

Cumhuriyetin 100. yılında bisiklet sporuna büyük bir organizasyon kazandırıldığını aktaran Metin Cengiz, "100. yılımızda bisiklet sporuna büyük bir organizasyon kazandırıldı. Şehrin adıyla yapılan organizasyonlar insanları o spora yönlendiriyor. İstanbul'da son yıllarda bisiklet kullanıcıların sayısı arttı. Bunu sürdürmeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İ. Renay Onur ise yarışın gelenekselleşmesini arzu ettiklerini ve bisikleti şehirde bir kültür haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Athanasios Tzimas da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.