Istanbul Başakşehir, Viking'i Deplasmanda Mağlup Etti

Istanbul Başakşehir, Viking'i Deplasmanda Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i 3-1 yenerek avantaj elde etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, galibiyetin cesaretli oyunları sayesinde geldiğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, aldıkları galibiyette geriye düşmelerine rağmen cesaretli oynamalarının önemli etken olduğunu söyledi.

Atan, Viking Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi başlangıç yapmalarına rağmen basit bir top kaybından erken bir gol yediklerini belirtti.

Viking'in öne geçtikten sonra daha iştahlı oynamaya başladığını vurgulayan 45 yaşındaki teknik adam, "Bu atmosferde ve sentetik sahada buraları oynamak zor. İlk yarı oyun kurmada ısrar da ettik. Ba'nın çizgiden çıkardığı toptan önce Brnic ve da Costa ile yüzde 100 gol pozisyonlarımız var. Önde atamadık ama Ba müthiş bir müdahale yaparak bizi oyunda tuttu. İkinci yarıya da ilk 5-10 dakika kötü başladık. Duran topları çok iyi savunduk. Önce fizik gücü yüksek Selke ile Shomurodov'u, sonra da Ömer Faruk ile Umut'u oyuna aldık. İlk yarıda giren Deniz ile sonradan oyuna dahil olan tüm oyuncular müthiş katkı verdi. Tam bir takım oyunu oynadık. Bugünün kilit kelimesi cesaretti. Hata yaptıktan sonra oynayabilecek cesaretinizin olması çok önemli. Biz hata yaptık ama cesaretimizi hiç kaybetmedik. Skoru aldıktan sonra müthiş mücadele ettik. Hiçbir şey bitmedi. Zor bir maç yine bizi bekliyor. Avantaj yakaladık. Rövanşı da doğru oynayıp turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Yusuf Sarı'nın hastalığı gerekçesiyle 17. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldığının hatırlatılması üzerine Çağdaş Atan, "Yusuf, 2 gündür serum alıyor. Ben onu oynamamaya yönlendirdim ama Yusuf oynamak istedi. İlk başlangıçta oyun onun tarafından oynanınca bayağı yoruldu ve fişi çekti. Erken müdahale yapmak zorunda kaldık. Maçtan önce kanat oyuncuları tercihinde Deniz'i de oynatabilirdim. Bazı şeyler bazı şeylere vesile oluyor. Viking de iyi bir takım. Taktiksel ve değişiklik anlamında iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nin bu sezon daha zorlu geçtiğini aktaran Atan, "Takımların UEFA Konferans Ligi'ne iştahı fazla. Lig aşaması da daha sert olacak. Adım adım gitmeliyiz. Büyük hedefimiz var. Ancak kısa vadede ilk hedefimiz lig formatına kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı

Özel'in mitingde ismini açıkladığı avukat yakalandı
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Tekne kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında 'erişim engeli' kararı

Tutuklu Fatih Altaylı'ya bir kötü haber daha
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.