İstanbul, 2023 Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında organize edilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde basketbolda ön eleme turnuvası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Avrupa'da Olimpiyat Ön Elemeleri iki ayrı turnuvadan oluşacak. 1 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimi sonrasında, Avrupa'dan 16 ülke iki ayrı turnuvaya yerleştirilecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke ise iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.

Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te yapılacak.