Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Sporcusu Fatmagül Çevik, Avrupa Şampiyonasında 3 Gümüş Madalya Kazandı

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı sporcusu, madalya avcısı Fatmagül Çevik, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler U23 Avrupa Şampiyonasında koparma, silkme ve toplamda 3 gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Fatmagül Çevik ve antrenörü Ferit Şen'i Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen makamında kabul etti. Başkan Başdeğirmen, Çevik ve Şen'i altınla ödüllendirdi.

Kabulde konuşan Milli Sporcu Fatmagül Çevik'in antrenörü Ferit Şen yeni hedeflerinin kasım ayında yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası ve ardından 2024 yılında Antalya'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi. Şen, "Fatmagül genç olmasına rağmen gelecek yıl büyükler kategorisine hazırlanacak ve buradan da hedef olimpiyatlar olacak. Belediyemiz halterde Isparta'nın evlatlarına destek vererek gelişimine büyük katkı sağladı. Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Milli Sporcu Fatmagül Çevik de Romanya Bükreş'te yapılan şampiyonada ikinci olduğunu ve çok sevinçli olduğunu aktararak, toplamda 3 gümüş madalya aldığını, kasım ayında Meksika'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandığını dile getirdi. Çevik, "Amacım orada İstiklal Marşımızı okutacağım, bayrağımızı dalgalandıracağım, hedefimi bu şekilde belirledim. Burada olduğum ve bizleri kabul ettiğiniz için çok mutluyum. Bizlere ve kulübümüze vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı teşekkür ederim." görüşlerinde bulundu.

Fatmagül Çevik'in Yıldızlar Dünya 2.si, Yıldızlar Avrupa Şampiyonu, Dünya şampiyonlukları elde ettiğini ve bu başarılarını bir başarı daha kattığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Fatmagül kızımız Romanya'dan 3 madalya ile daha döndü. Isparta'mız adına belediyemizin milli sporcusu Fatmagül'ü tebrik ediyorum. Bu sonuçlar bizim göğsümüzü kabartıyor, gururlandırıyor. Fatmagül kasım ayında Meksika'da yapılacak olan dünya şampiyonası için 'orada İstiklal Marşımızı okutacağım, Türk bayrağımızı göndere çıkaracağım' sözünü verdi. Bunlar güzel hedefler. İstiklal Marşımızın okunması, Türk Bayrağımızın göndere çekilmesi hem bir Ispartalı hem bir Türk olarak bu gururu yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Hem aileni hem de antrenörümüz Ferit Şen'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Belediye olarak da her zaman yanınızdayız. Belediyemiz sporcusu olmandan dolayı çok mutluyuz. Belediyemizin isminin ön plana çıkmasını sağlıyorsun. Rabbim yolunu açık eylesin, başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen görüşmenin ardından Isparta Belediyesinin milli haltercisi Fatmagül Çevik ve Antrenörü Ferit Şen'i altınla ödüllendirdi. - ISPARTA