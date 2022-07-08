İspanyol ekibi Sevilla Galatasaraylı Marcao ile 5 yıllık anlaşma sağladı İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Sevilla, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Sevilla, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek Güney Kore'nin başkenti Seul'de takıma katılacağı ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Açıklamada, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımla 3 kupa sevinci yaşayan Marcao'nun kariyeriyle ilgili detaylara yer verildi. AA / Yunus Kaymaz - Spor Galatasaray Sevilla FC La Liga Marcao Spor Haberler

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