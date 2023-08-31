İspanya Milli Futbol Takımı Öpücük Skandalıyla Gündemde

İspanya milli futbol takımı, Kadınlar Dünya Kupası galibiyeti sonrası tarihi zaferiyle değil, madalya töreninde yaşanan öpücük skandalıyla gündemde. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in finalin ardından kutlamalar sırasında milli takım oyuncusu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpmesi krize neden oldu.

Hermoso öpücüğün “rızaya dayalı” olmadığını söylerken, suçlamaları kabul etmeyen ve istifa etmeyi reddeden Rubiales'in yetkileri askıya alındı.

BBC Mundo’ya bir röportaj veren takımın 22 yaşındaki yıldız kalecisi Catalina Coll, bu skandalın milli takımın zaferine gölge düşürmesinden üzüntü duyduğunu söylüyor.

17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerde dünya şampiyonluğu bulunan Coll, aynı zamanda yaşananlar sonrası takım arkadaşı Jenni Hermoso’nın sıkı bir destekçisi.

Takımın 23 oyuncusu, hakkında soruşturma başlatılan Rubiales görevi bırakana dek ulusal takımda bir daha top koşturmayacaklarını söylüyor.

Öpücük, ülkede sadece spor dünyasında büyük tartışmaya yok açmakla kalmadı, ülkede toplumsal hatta siyasal polemikleri de tetikledi. Uluslararası basında ve sosyal medyada, gücün istismarı ve cinsiyetçilik konuları ateşli bir şekilde tartışılıyor.

İspanya hükümeti dahil tarafların istifa etmeye çağırdığı Rubiales, öpücüğün karşılıklı rızaya dayalı olduğunu savunuyor ve çağrılara kulak asmıyor.

Coll ise, “Biz futbolcuyuz ve saygı görmek istiyoruz” diyor.

Çok duygusaldı. İngiltere’yi yeneceğimizi biliyorduk. Maç sırasında her şeyin yolunda gideceğinden emindik. 13 dakikalık uzatma sanki hiç bitmeyecekmiş gibiydi, o kesin; ancak maçı böyle sonlandırmanın (1-0 galibiyetle) yaşattığı duyguyu size anlatamam.

Kendi evimde, Mallorca’da zaferi kutladım. Sıcak bir şekilde karşılandım. Alışverişe gidiyorsunuz ve sizi tanıyorlar; sokaklarda insanlar sizi durdurup fotoğraf çektirmek istiyor. Sonuçta bu da sizi mutlu ediyor. Tüm bunlar çok yeni çünkü kendimizi gösterdik, buradayız ve daha fazlasını istiyoruz.

Maça kontrollü başladığımız doğru ama zorlandığımız ve “Gerçekten üzerimizde baskı kuruyorlar” diye düşündüğümüz anlar da oldu. Ancak en baştan net bir oyun planımız vardı ve ne yapacağımızı biliyorduk. Bunu Dünya Kupası boyunca da gösterdiğimizi düşünüyorum.

Doğrusu bilmiyorum; her şey öyle hızlı gelişti ki. U17 Dünya Şampiyonluğu’nda oynadığım günler sanki dün gibi ve şimdi de milli takımdayım. Bence futbolcular ancak yaralandıklarında ya da emekli olduklarında başarılarının gerçekten farkına varıyorlar. Ben de henüz kariyerimdeki başarıların tam olarak farkında değilim.

Takımın 23 futbolcusunun bu hikayenin asıl kahramanı olmaması beni üzüyor. Sokakta sizinle konuşan insanların "Dünya Kupası zaferi için tebrikler" demek yerine, bu konudan bahsetmesi de beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bazen kutluyorlar ama yine asıl olarak bu konuyu vurguluyorlar. Yine de her şeyin çözüleceğine ve yoluna gireceğine inanıyorum.

Birbirimizle iletişime geçtik. Yaşananların daha fazla devam edemeyeceği konusunda benzer düşüncedeydik. Sonuçta bu çok değer verdiğimiz bir takım arkadaşımızın başına geldi ve biz de, o ne karar verirse versin, yanında olmaya karar verdik.

Her şeyin düzelmesi gerek ve bence hepimiz bunu ümit ediyoruz. Sadece tüm bunların iyi sonlanmasını ve haklarımıza saygı gösterilmesini, bunun bir daha yaşanmamasını istiyoruz.

Sanırım cep telefonu, aldığı mesajlarla dolu. Takımdaki herkes ne olursa olsun Jenni’nin yanında duracağını gösterdi. Hiç kolay bir durum değil ve onun için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum.

Sonuçta şaşırdığımı söyleyemem. Tabii ki davranışından hoşlanmadım. Bence herkes, hakkında hiç konuşmak istemediğimiz bir konuyu konuşuyor. Ben bu konuyu değil, Dünya Kupası’nda nasıl oynadığımız hakkında konuşmak istiyorum.

İyi sonlanmasını isterim ve bence tüm oyuncuların dileği de bu. Sonuçta biz futbolcuyuz ve futbol oynamak, saygı görmek ve saygı göstermek istiyoruz. Durum bu. Futbol oynamak bizim zevk aldığımız şey ve eğer her şey yoluna girerse, dönüp yeni şampiyonluklar kazanmaya devam etmek istiyoruz.