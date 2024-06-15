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İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yendi

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İspanya 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ilk maçında Hırvatistan'ı ilk yarıda atılan gollerle 3-0 mağlup etti. İspanyolların gollerini Alvaro Morata, Fabian Ruiz ve Daniel Carvajal attı. Hırvatistan ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki müsabakayı 3-0 İspanya kazandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İlk yarıda farka koşan İspanya, 29. dakikada Alvaro Morata, 32. dakika Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Daniel Carvajal'in golleriyle devreye 3-0 önde girdi. Hırvatistan'ın 80. dakikada Bruno Petkovic ile penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmayınca İspanya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yendi

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal, İspanya formasıyla Hırvatistan karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Yamal, 16 yıl 338 gün ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu. 86 dakika sahadan kalan yıldız futbolcu, yerini Ferran Torres'e bıraktı.

İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yendi

LİVAKOVİC YENİLGİYİ ENGELLEYEMEDİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, İspanya karşılaşmasında milli takımının kalesini korudu. Livakovic, kalesindeki 3 gole engel olmadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Daniel Carvajal Alvaro Morata Hırvatistan İspanya Futbol Spor Dünya Haberler

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